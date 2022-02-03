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Как с годами изменилась Джованна Антонелли, исполнительница роли Жади из сериала "Клон"?

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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3 февраля, 22:12
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Жади – героиня популярнейшего сериала 2000-х – "Клон". И хотя прошло уже 20 лет после премьеры, актеры из теленовеллы до сих пор вызывают повышенный интерес поклонников...
Джованна Антонелли по-прежнему очень популярна
Джованна Антонелли по-прежнему очень популярна / Фото: instagram.com/giovannaantonelli, открытые источники

Напомним, бразильский сериал "Клон" впервые вышел на экраны в 2001 году. В нулевые он был одним из самых популярных теленовелл. Его смотрели миллионы людей по всему миру, а главные герои буквально не сходили со страниц таблоидов. Сегодня мы расскажем, как с годами изменилась Джованна Антонелли, исполнительница роли Жади.

Жади / скриншот из сериала "Клон"

Джованна Антонелли – знаменитая бразильская актриса, фотомодель, успешная бизнесвумен, телеведущая и продюсер. Впервые юная Джованна вышла на сцену в 11 лет. А дебют в кино состоялся в 16 лет, она сыграла в сериале "Решать вам". Первый большой успех был в сериале "Тропиканка", затем в многосерийном фильме "Семейные узы". За работу в кино была удостоена премий Crystal Lens, Internet, Contigo. И хотя она сыграла во многих фильмах и сериалах, многие ее любят именно за роль Жади из "Клона".

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Жади и Лукас / скриншот из сериала "Клон"

Так выглядела Джованна в роли харизматичной, сильной и роковой девушки, которая идет наперекор своей судьбе.

Джованна Антонелли в роли Жади / скриншоты видео

Для всех поклонников актрисы большим счастьем было узнать, что она и Мурило Бенисио, исполнительно роли Лукаса были вместе и в реальной жизни. В 2005 году они стали родителями мальчика Пьетро, но их счастье оказалось недолгим. Почти сразу после рождения ребенка они расстались.

актриса в роли Жади / скриншот из сериала "Клон"

После "Клона" Джованна кардинально сменила имидж, чтобы избавиться от шлейфа Жади. И стала жгучей блондинкой с короткой стрижкой. Конечно, она получила большую порцию критики от поклонников, ведь избавилась от такой шикарной копны волос. Но чего не сделаешь ради искусства. В этот период актриса активно играет в театре и снимается в кино. В киноработе "Цвет греха" она впервые сыграла отрицательную героиню, чему очень обрадовалась, ведь смогла продемонстрировать свой многогранный талант.

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Джованна Антонелли в сериале "Цвет греха"

В тот период наступают перемены и в личной жизни. После Бенисио Джованна связала свою жизнь с бизнесменом Роберто Локасцио, но вскоре расстается и с ним. А все из-за бывшего. Дело в том, что Мурило Бенисио не разрешал, чтобы его бывшая возлюбленная вместе с сыном переехала в Америку.

Сейчас сын Антонелли и Бенисио выглядит так.

Сын Антонелли и Бенисио
Сын Антонелли и Бенисио / Фото: instagram.com/giovannaantonelli

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Следующим избранником Джованны Антонелли стал режиссер Леонардо Ногейра. Она больше не выходила замуж, но это не помешало паре стать родителями. В 2010 году актриса родила близняшек — Антонию и Софию.

Актриса с дочками
Актриса с дочками / Фото: instagram.com/giovannaantonelli

С появлением соцсетей актриса активно начала вести публичные страницы. На данный момент в ее Инстаграм 15,6 млн подписчиков, которых она регулярно радует актуальным контентом.

Сейчас Джованна Антонелли снова делает ставку на более светлый цвет волос, теплый оттенок. Поклонники в комментариях пишут, что такой тон помогает актрисе выглядеть еще моложе.

Свежие фото со страницы актрисы в Инстаграм
Свежие фото со страницы актрисы в Инстаграм / Фото: instagram.com/giovannaantonelli

В целом за последние несколько лет звезда не раз меняла и длину волос, и цвет.

Джованна Антонелли часто меняет прически
Джованна Антонелли часто меняет прически / Фото: instagram.com/giovannaantonelli

Как говорится, профессия обязывает. Но также, как и любая женщина, актриса любит экспериментировать с образами.

Актриса любит менять образ
Актриса любит менять образ / Фото: instagram.com/giovannaantonelli

Исполнительница роли Жади тщательно следит за своей фигурой, много тренируется, поэтому 45-летняя звезда спокойно хвастается роскошными формами в соцсети.

Джованна тщательно следит за фигурой
Джованна тщательно следит за фигурой / Фото: instagram.com/giovannaantonelli

Она по-прежнему много снимается, для глянцевых журналов в том числе.

Кстати, ходят слухи, что возможно продолжение сериала "Клон", так что поклонникам культовой киноистории стоит внимательно следить за новостями.

Также читайте интересны факты о сериале "Беверли Хиллз, 90210".

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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