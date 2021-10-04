Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🚨 Задержание Саакашвили ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов

Камбэк "Тату"

Украина на Оскаре

Insta-развод

Лорак в Киеве

Скандал с Мисс

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Как с Каролиной 10 лет назад: экс-супруг Ани Лорак сделал похожее фото со своей новой невестой

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
4 октября, 13:56
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мурат Налчаджиоглу и украинская певица Ани Лорак развелись в 2019 году после почти 15 лет совместной жизни. Развод звезд стал громким событием в шоу-бизнесе
Невеста Мурата Налчаджиоглу показала совместное фото с ним
Невеста Мурата Налчаджиоглу показала совместное фото с ним / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Бывший супруг Ани Лорак, которая на днях выступила в Киеве на корпоративе, Мурат Налчаджиоглу появился на новом фото со своей новой невестой, визажистом Лилией. Пара позировала в "воздушном" ресторане в Киеве во время обеда.

Кадром девушка поделилась в Instagram. Но поклонников привлекло то, что у Мурата есть похожее фото с его бывшей, Ани Лорак.

  • "Как и с Каролиной 10 лет назад"
  • "С Каролиной тоже есть такое фото"
Реклама

Действительно, в фото архивах Мурата и Ани Лорак есть подобный кадр.

Реклама

Ани Лорак и Мурат, Лилия и Мурат
Ани Лорак и Мурат, Лилия и Мурат / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Что известно об отношениях Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу?

Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу на протяжении десяти лет. Они сыграли свадьбу в 2009 году. В браке у пары родилась дочь София.

В 2019 году они объявили о разводе. В отличие от Ани Лорак, которая умалчивает о своей личной жизни, Мурат Налчаджиоглу уже готовится к новому браку. В сентябре мужчина сделал предложение 25-летней Лилии, с которой он уже встречается больше года.

Реклама

При этом долгое время ходили слухи о воссоединении Лорак и Налчаджиоглу. Экс-супруги несколько раз появлялись вместе на мероприятиях, а потом спровоцировали слухи о совместном отдыхе с дочкой в Турции.

Смотрите в ролике, как и где звезды встречали своих бывших:

Узнайте другие новости по теме:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Брэд Питт для фильма «Вавилон»
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Холостячки для Илона Маска
TOП-5 украинских невест
Тина Кароль, 36 лет
Тина Кароль, 36 лет
Злата Огневич, 35 лет
Злата Огневич, 35 лет
Леся Никитюк, 33 года
Леся Никитюк, 33 года
Анна Ризатдинова, 28 лет
Анна Ризатдинова, 28 лет
Дарья Белодед, 20 лет
Дарья Белодед, 20 лет
1/2
Опрос
Все обсуждают
Украинцы массово скупают билеты на концерт Måneskin в Киеве
Сколько стоит билет сейчас!?
Опрос
Ожидаемая премьера
В прокат вышел "Титан" – победитель "Канн-2021"
Что нужно знать о фильме
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять