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Как Серебренников стал адвокатом Абрамовича – "срач" российской интеллигенции под украинским соусом

"Срачи" прилетели
Алексей Сысоев Алексей Сысоев Креативный лидер Segodnya.ua
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20 мая, 17:30
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Известный российский режиссер Кирилл Серебренников, условно осужденный путинским режимом за "воровство" (читай – непослушание), похоже, окончательно сдулся. И тут все встрепенулись и переругались…
Кирилл Серебренников нашел, что сказать о своем спонсоре, но до сих пор малодушно молчит о войне в Украине.
Кирилл Серебренников нашел, что сказать о своем спонсоре, но до сих пор малодушно молчит о войне в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Притча во языцех под названием "хорошие россияне" получила новый импульс для изящных сквернословий среди творческой интеллигенции. Причем "подгорело" сразу по обе стороны – и в России, и в Украине. Место пожара все то же – Фейсбук.

"Не бейте Рому – он хороший"

Всю интеллигентскую рать перевозбудила речь Кирилла Серебренникова на Каннском кинофестивале, где он представлял свой фильм "Жена Чайковского". Режиссер призвал снять санкции с миллиардера Романа Абрамовича, которые были применены после нападения России на Украину.

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Роман Абрамович помог многим независимым российским фильмам. Он очень много сделал для независимого русского искусства. Он очень много сделал для современного искусства в целом. Он очень много сделал для меня, лично поддерживая меня в очень трудные времена…

При этом ни слова об Украине, если не считать выкрик "Нет войне!" на русском языке, чтобы в зале никто ничего не понял. Да и о какой войне Серебренников сказал – он не объяснил.

Ну, и полетел сквозняк по пилораме.

Российские интеллигенты скрестили… шпатели

Вот один из ярких постов россиянки Юлии Мучник из теле/кинотусовки, которая интеллигентно "напихала" Серебренникову, припомнив ему "грехи молодости" (связь с Прилепиным и Сурковым):


Это один из десятков, а то и сотен постов, разлетевшихся лавиной по фейсбукам. И тут не менее интересны комментарии, по которым можно диссертацию писать. На тему: "Рефлексия российской интеллигенции XXI века на собственную беспомощность и трусость".

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Как обычно, все разделились на два лагеря:

  1. Тьфу на Серебренникова, подлого труса (пост выше).
  2. Понять и простить (комментарии ниже):

Украинские интеллигенты: "Его Мариуполь – Абрамович"

У нашей творческой интеллигенции, естественно, свои "нарративы" и доводы по ситуации с Серебренниковым.

Например, когда известный украинский журналист Леонид Швец репостнул тот самый спич Юлии Мучник, защитников "хороших россиян" в комментариях не обнаружилось.

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Наши интеллигенты, когда тема так или иначе касается войны в Украине, особо не рефлексируют, а бьют наотмашь. Врезали и Серебренникову:

Задушить в себе "левиафанчика"

Пользуясь случаем, поумничаю и я, хотя до интеллигенции мне далеко и долго.

Почему Серебренников сдулся?

Говоря метафорами еще одного российского режиссера Звягинцева: Серебренников никак не может задушить в себе "левиафанчика", который часто портит талантливых творцов. А страсть этого внутреннего монстреныша – деньги и комфортная жизнь.

Оправдание носители "левиафанчиков" себе давно придумали и слепо верят в него – мол, не за себя прошу, а ради творчества. В случае с Абрамовичем – для кино…

Ну, и конечно, порог трусости. В России за последние 20 лет его плотно втоптали в пол. Там страху нет преград. Он заставляет дрожать даже самых талантливых и свободных духом. А те, кто не дрожат, вынуждены бежать, садиться в тюрьму или "сдуваться".

Прощай, Кирилл. Ты БЫЛ талантливым режиссером. И свой выбор сделал.

P.S.

Я не зря вспомнил другого российского режиссера Андрея Звягинцева в контексте Серебренникова. Лично для меня до войны они находились примерно на одной полке киновосприятия – безусловные таланты. Но Звягинцев не сдулся.

Сейчас режиссер "Левиафана" проходит реабилитацию после полуторамесячной искусственной комы, вызванной коронавирусом. Поэтому он долго молчал. А неделю назад Звягинцев дал интервью Антону Долину, в котором прозвучала фраза о российских творцах и войне в Украине, и она о многом говорит:

Я видел одно интервью, в России взятое у одного артиста… И все 40 минут он всячески уходил от прямого ответа на вопрос, ссылаясь на то, что в геополитике ничего не понимает.
Зачем нужно что-то понимать в политике, когда Мариуполь просто разбомблен дотла?! Ты, молодой человек, могущий зайти в YouTube и посмотреть эту картину, ты просто поверишь каждому кадру, каждому слову.
В этих многоэтажных домах не живут эти, как их, "нацики". Это просто невероятная ложь – пускать ракеты и сеять бомбы по жилым кварталам и называть это денацификацией…

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Алексей Сысоев
Алексей Сысоев Креативный лидер Segodnya.ua

В журналистике - с первого дня третьего тысячелетия, когда был еще студентом-филологом. Работал репортером, креативным копирайтером, выпускающим и шеф-редактором газет и сайтов. Больше 15 лет опыта на рынке рекламы и коммуникаций в украинских СМИ. В команде сайта segodnya.ua - с ноября 2020 года. Занимаюсь формированием креативных направлений издания. Отвечаю за разработку и внедрение спецпроектов.

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