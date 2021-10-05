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Как сейчас выглядит племянница Наташи Королевой, которая живет в США – редкие фото

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
5 октября, 13:23
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Сегодня в семье Наташи Королевой праздник. Племяннице певицы Соне, которая вместе с родителями уже много лет живет в США, исполняется 16 лет
Как выглядит племянница Наташи Королевой
Как выглядит племянница Наташи Королевой / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева, которая недавно рассказала о внебрачной дочери,пока не поздравила в соцсетях свою племянницу. А вот мама певицы уже успела поделиться фото внучки в Instagram и поздравить ее с днем рождения.

Любимая, Сонечка, поздравляю! 16! – написала Людмила Порывай и опубликовала несколько фото.

Мама певицы показала, как выглядела Соня в детстве.

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Скриншот: Instagram

Поделилась Людмила Порывай семейным фото, на котором позирует вместе со вторым супругом и внучкой.

Скриншот: Instagram

И опубликовала фото Сони с мамой и папой.

Скриншот: Instagram

Сестра Наташи Королевой тоже поздравила дочку. Она опубликовала несколько фото с празднования.

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Племянница Наташи Королевой с бабушкой
Племянница Наташи Королевой с бабушкой / Фото: Instagram

Племянница Наташи Королевой
Племянница Наташи Королевой / Фото: Instagram

О Сони почти нет никакой информации. Но судя по публикации в Instagram ее отца – композитора Константина Осауленко девочка занимается музыкой.

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Напомним, старшая сестра Наташи Королевой, мама Сони – Ирина была популярной певицей. Она выступала под псевдонимом Руся. Сестра Королевой добровольно отказалась от своей карьеры в шоу-бизнесе после смерти своего сына Владимира. Сейчас Ирина живет в США. У нее двое детей – дочь София и сын Матвей. У сына в четырехлетнем возрасте диагностировали аутизм. Звездная сестра помогает Ирине и оплачивает дорогостоящее лечение Матвея.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Нет ничего в этой жизни сильнее, чем дать жизнь. Больше всего в этой жизни трогает — это семья. Нельзя быть одинокой, нельзя никому не принадлежать, только звездам. Надо обязательно иметь семью и дать жизнь

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