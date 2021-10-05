Как сейчас выглядит племянница Наташи Королевой, которая живет в США – редкие фото

Сегодня в семье Наташи Королевой праздник. Племяннице певицы Соне, которая вместе с родителями уже много лет живет в США, исполняется 16 лет

Как выглядит племянница Наташи Королевой / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева, которая недавно рассказала о внебрачной дочери,пока не поздравила в соцсетях свою племянницу. А вот мама певицы уже успела поделиться фото внучки в Instagram и поздравить ее с днем рождения.

Любимая, Сонечка, поздравляю! 16! – написала Людмила Порывай и опубликовала несколько фото.

Мама певицы показала, как выглядела Соня в детстве.

Реклама

Скриншот: Instagram

Поделилась Людмила Порывай семейным фото, на котором позирует вместе со вторым супругом и внучкой.

Скриншот: Instagram

И опубликовала фото Сони с мамой и папой.

Скриншот: Instagram

Сестра Наташи Королевой тоже поздравила дочку. Она опубликовала несколько фото с празднования.

Реклама

Племянница Наташи Королевой с бабушкой / Фото: Instagram

Племянница Наташи Королевой / Фото: Instagram

О Сони почти нет никакой информации. Но судя по публикации в Instagram ее отца – композитора Константина Осауленко девочка занимается музыкой.

Реклама

Напомним, старшая сестра Наташи Королевой, мама Сони – Ирина была популярной певицей. Она выступала под псевдонимом Руся. Сестра Королевой добровольно отказалась от своей карьеры в шоу-бизнесе после смерти своего сына Владимира. Сейчас Ирина живет в США. У нее двое детей – дочь София и сын Матвей. У сына в четырехлетнем возрасте диагностировали аутизм. Звездная сестра помогает Ирине и оплачивает дорогостоящее лечение Матвея.

Другие новости о звездах: