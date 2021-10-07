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Как сейчас выглядят взрослые сыновья Бритни Спирс: редкое фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"
7 октября, 12:21
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Бритни Спирс родила двоих сыновей в браке с Кевином Федерлайном. Сейчас ее старшему сыну Шону 16 лет, а младшему Джейдену – 15. В соцсетях многие отметили, что парни больше похожи на мать, чем на отца
Сыновья Бритни Спирс выросли и стали похожими на маму
Сыновья Бритни Спирс выросли и стали похожими на маму / Фото: instagram.com/emoofficial718

Новые фото сыновей певицы Бритни Спирс, которая освободилась от опеки отца, опубликовал друг ее бывшего мужа – Эдди Моралес. Кадры появились на его странице в Instagram.

На новых снимках Шон и Джейден выглядят совсем взрослыми. Аккаунты парней в соцсетях закрыты, поэтому их снимки – это большая редкость.

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Сыновья Бритни Спирс – Шон и Джейден
Сыновья Бритни Спирс – Шон и Джейден / Фото: instagram.com/emoofficial718

Экс-супруг Бритни Спирс, Кевин Федерлайн, получил опеку над сыновьями после развода с певицей, так как Бритни была признана недееспособной. Многие поклонники Спирс остались недовольными решением суда, но были и те, кто это поддержал. Несмотря на то, что теперь Бритни получила право распоряжаться своей жизнью, ее поведение у многих вызывает беспокойство.

К примеру, недавно в аккаунте Спирс появилось видео, на котором она танцует с куклой. В подписи к ролику Бритни утверждает, что "возраст – это просто число" и предложила всем подписчикам "поиграть" вместе с ней.

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У меня родился ребенок…Ее зовут Бреннан и мы даже похожи! – пишет Спирс.

Бритни Спирс с 2008 года находилась под полным контролем своего отца, который входил в число 10 ее опекунов. Певица не могла свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же финансами, а также заводить детей. Для этого ей устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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