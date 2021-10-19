Как сейчас живет Борис Моисеев после двух инсультов – признание директора певца

Популярный российский певец почти не появляется на публике. О состоянии здоровья Моисеева ходит много слухов, но артист предпочитает хранить молчание

/ Фото: instagram.com/bmoiseevpro

Директор певца Сергей Горох решил нарушить молчание и прокомментировал последнии новости.Борис Моисеев поддерживает отношения с Аллой Пугачевой.

Алла Борисовна ему звонит раз в месяц обязательно, интересуется здоровьем, предлагает помощь, недавно передала ему котлеты его любимые. Они еще с молодости помнят свои истории. Котлеты, фрукты и деньги даже передала ему, – рассказал концертный директор в беседе с Москва 24.

Борис Моисеев и Алла Пугачева / Фото: instagram.com/bmoiseevpro

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Состояние здоровья у него стабильное, без ухудшений. Он находится в полной гармонии с собой, пребывает в хорошем настроении.

Борис Моисеев / Фото: instagram.com/chabanova73/

По словам директора, Моисеев очень расстраивается после фейковых публикаций в СМИ о себе, где пишут, что он умер или что распродает недвижимость.

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В следующем году артист хочет поехать в свой дом в Юрмале, так как в этот раз не получилось.

Напомним, что в 2010 году певец Борис Моисеев пережил инсульт. В результате остановки сердца он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако вскоре артисту удалось успешно восстановиться и даже вернуться к выступлениям. Инсульт, случившийся в 2015 году, значительно ухудшил его состояние. Недавно Алена Апина заявила, что Борис Моисеев находится в тяжелом состоянии, но представитель артиста эту информацию опроверг.

Кому звезды доверяют свое здоровье – смотрите в сюжете:

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