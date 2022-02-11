Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
СНБО в Харькове СНБО в Харькове Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров
Поиск на segodnya.ua

Аферист из Tinder

У Серова ребенок

Джей Ло и Бен❤

Кейт на ТВ

Правда о Нацотборе

Признания Мурика
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Как выглядел папа Наташи Королевой – сестра певицы показала редкое фото

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 февраля, 14:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Старшая сестра Наташи Королевой Ирина Осауленко, которая сейчас живет в США, поделилась в Instagram редким фото родителей
Сестра Наташи Королевой показала редкое фото папы
Сестра Наташи Королевой показала редкое фото папы / Фото: Instagram

Наташа Королева всегда с удовольствием рассказывает о семье, но о папе певицы не так много информаций. Вчера Владимиру Порывай исполнилось бы 82 года. Ирина Осауленко решила почтить память отца, опубликовав фото из семейного архива.

Реклама

Папочка Вова! Архипович!Помним и любим! Вечная память! Рано ты ушел от нас!

Instagram

В комментариях отметилась и Наташа Королева.

Скриншот: Instagram

Владимир Порывай был хормейстером академического хора. Он всегда и во всем поддерживал своих дочек. Отец певицы около 10 лет боролся с лейкемией, но болезнь оказался сильнее. Он умер в 1993 году.

Наташа Королева с мамой, папой и сестрой
Наташа Королева с мамой, папой и сестрой / Фото: vokrug.tv/

Реклама

Напомним, после смерти мужа мама Наташи Королевой переехала жить в Майами, где спустя время вышла замуж за мигранта Игоря Эльперина.

Мама Наташи Королевой с супругом
Мама Наташи Королевой с супругом / Фото: instagram.com/mama_luda_star

Ранее мы рассказывали, как сейчас выглядит племянник Наташи Королевой, который живет в США.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
11 февраля. Томас Эдисон. Ровно 175 лет назад в этот самый день 1847 года появился на свет (фраза, наделенная сразу многими смыслами!) один из величайших изобретателей в истории человечества…
История дня - за минуту
Нестандартная красота
Поддерживаете икону бодипозитива - Лиззо?
Другие модели plus size

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять