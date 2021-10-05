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Как выглядела Алла Пугачева в 16 лет – уникальное архивное фото

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
5 октября, 20:30
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Алла Пугачева связала свою жизнь с музыкой еще когда ей было пять лет – тогда ее родители отдали в музыкальную школу. А в свои 16-ть, юная Примадонна поехала в первые гастроли
В Сети показали фото Аллы Пугачевой в 16 лет
В Сети показали фото Аллы Пугачевой в 16 лет / Фото: instagram.com/alla_orfey, Telegram-канал НеМалахов

На втором курсе университета Алла Пугачева, которую недавно одна звезда обвинила в разрушенной карьере, отправилась в свою первую гастрольную поездку с труппой Александра Лившица. После этого звезда выпустила свой дебютный альбом и начала строить карьеру. В те годы юная певица носила каре и выглядела очаровательно.

Эксклюзивное фото, на котором Алле Пугачевой 16 лет, появилось в Telegram-канале "НеМалахов". Судя по всему, кадр был сделан именно во время первых гастролей звезды.

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Алла Пугачева в 16 лет
Алла Пугачева в 16 лет / Фото: Telegram-канал НеМалахов

Сама же Примадонна в своем Instagram-аккаунте опубликовала другую архивную фотографию, сделанную, когда она была уже явно постарше. Сейчас у артистки блонд, а тогда были длинные темные волосы.

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A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Впрочем, даже сейчас 72-летняя Пугачева выглядит моложе своих лет.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / Фото: instagram.com/alla_orfey

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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