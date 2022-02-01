Как выглядела Анастасия Заворотнюк во время съемок "Моей прекрасной няни" (фото)

Вот уже несколько лет в Сети обсуждают разные версии о состоянии здоровья популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Источники утверждают, что у нее рак головного мозга, опухоль, которая были и у певицы Жанны Фриске. До сих пор семья артистки официально не называла диагноз, но дочь Заворотнюк не раз в Инстаграм подтверждала, что ее мама мужественно сражается с тяжелой болезнью. Сегодня в Интернет попал кадр, на котором, как считают пользователи, Анастасия Заворотнюк. Но ее внешность стала неузнаваема после химиотерапии.
Действительно ли это она на снимке, неизвестно. Хочется верить, что все сообщения об ухудшении состояния здоровья артистки – всего лишь происки злопыхателей. Поддерживая положительный настрой поклонников звезды кино, вспоминаем, как выглядела Анастасия Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня", который сделал ее народной любимицей.
Анастасия Заворотнюк в роли няни Вики
Роль няни Вики принесла Заворотнюк сумасшедшую популярность.
Далее по теме
Наряды актрисы всегда становились поводом для обсуждения.
Няня Вика умела находить способы доказать свою точку зрения.
После выхода сериала восклицания "Мама дорогая", "Очуметь", "Гламурненько" улетело в народ.
На съемках сериала, кстати, у Заворотнюк завязался роман с Сергеем Жигуновым. Из-за нее он ушел от жены.
Актриса долгое время была заложницей образа няни Вики.
Со многими коллегами Заворотнюк после окончания съемок осталась очень дружна.
Поклонники желают артистке крепкого здоровья, а мы продолжаем следить за свежими новостями по теме.
Также читайте о романах Анастасии Заворотнюк.