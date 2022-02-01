Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
✌ Переговоры Джонсона и Зеленского 🔦 Обыск у Коболева ⛔ Кровавые "протесты" 📋 Как подготовиться к ЧС
Поиск на segodnya.ua

Рианна беременна

Суицид Мисс США

Эктор о сексе

Саниной плохо

Чарльз испугался

Мужчины Няни Вики
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Как выглядела Анастасия Заворотнюк во время съемок "Моей прекрасной няни" (фото)

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 февраля, 17:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Поклонники сейчас очень переживают за здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк. И пока официальных заявлений от семьи артистки нет, мы вспоминаем, как выглядела актриса на съемках сериала "Моя прекрасная няня"
Поклонники давно не видели, как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк
Поклонники давно не видели, как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк / Фото: открытые источники

Вот уже несколько лет в Сети обсуждают разные версии о состоянии здоровья популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Источники утверждают, что у нее рак головного мозга, опухоль, которая были и у певицы Жанны Фриске. До сих пор семья артистки официально не называла диагноз, но дочь Заворотнюк не раз в Инстаграм подтверждала, что ее мама мужественно сражается с тяжелой болезнью. Сегодня в Интернет попал кадр, на котором, как считают пользователи, Анастасия Заворотнюк. Но ее внешность стала неузнаваема после химиотерапии.

Действительно ли это она на снимке, неизвестно. Хочется верить, что все сообщения об ухудшении состояния здоровья артистки – всего лишь происки злопыхателей. Поддерживая положительный настрой поклонников звезды кино, вспоминаем, как выглядела Анастасия Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня", который сделал ее народной любимицей.

Реклама

Анастасия Заворотнюк в роли няни Вики

няня Вика и Максим Шаталин / кадр из сериала

Роль няни Вики принесла Заворотнюк сумасшедшую популярность.

кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Наряды актрисы всегда становились поводом для обсуждения.

кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Няня Вика умела находить способы доказать свою точку зрения.

Реклама
гифка по мотивам сериала "Моя прекрасная няня"

После выхода сериала восклицания "Мама дорогая", "Очуметь", "Гламурненько" улетело в народ.

Название

На съемках сериала, кстати, у Заворотнюк завязался роман с Сергеем Жигуновым. Из-за нее он ушел от жены.

Заворотюк и Жигунов на съемках "Моей прекрасной няни" / кадр из сериала

Актриса долгое время была заложницей образа няни Вики.

Реклама
кадр из сериала

Со многими коллегами Заворотнюк после окончания съемок осталась очень дружна.

кадр из сериала
Виктория Прутковская, главная героиня / кадр из сериала

Поклонники желают артистке крепкого здоровья, а мы продолжаем следить за свежими новостями по теме.

Также читайте о романах Анастасии Заворотнюк.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
"Океан Ельзи" - про весну
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
YouTube stars
Самые высокооплачиваемые YouTube-звезды (Forbes)
1
Mr. Beast (Джимми Дональдсон) Mr. Beast (Джимми Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджи Райан Каджи
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
1 февраля. Александр Селькирк. Ровно 313 лет назад британский парусник "Герцог" под командованием второго капитана Томаса Довера обнаружил на одном из островов архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане шотландского моряка…
История дня - за минуту
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Цитата дня

Моя иммиграция в Украину была политической, поэтому эти документы было практически невозможно получить

Цитата на segodnya.ua
Алексей Суханов Ведущий ток-шоу "Говорить Україна"
Алексей Суханов - гражданин Украины

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять