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Как выглядела свадьба Бритни Спирс с ее бывшим мужем 17 лет назад: смотрим и ностальгируем (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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13 июня, 15:15
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Недавно Бритни Спирс в третий раз вышла замуж – фанаты надеются, что этот брак станет для поп-дивы счастливым
Смотрите архивные фото со свадьбы Бритни Спирс и Кевина Федерлайна
Смотрите архивные фото со свадьбы Бритни Спирс и Кевина Федерлайна / Фото: Getty Images

Свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари прошла 9 июня, на торжестве присутствовало немало звездных гостей. И пока все обсуждают недавнюю церемонию, предлагаем вспомнить, какой была ее предыдущая свадьба – в архиве есть несколько фото.

Первый раз Спирс вышла замуж за Джейсона Александера в 2004 году – их брак аннулировали через 55 часов. Следующая свадьба артистки прошла в том же году – Бритни вышла замуж за Кевина Федерлайна и родила ему двоих сыновей. Пара развелась в 2007 году.

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Этим снимкам более 17 лет – а многие помнят это событие, будто оно было вчера!

Фото: 10magazine.com

Тогда еще счастливая пара даже попала на обложку People – свадьбу самой популярной поп-певицы 2000-х обсуждал чуть ли не весь мир.

Фото: People

На фото Спирс казалась очень счастливой. Невеста позировала как вместе с женихом, так и в окружении подружек.

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Фото: 10magazine.com

На снимках также можно заметить младшую сестру Бритни – Джеми Линн. На свадьбе Спирс с Сэмом Асгари ее не было, как и отца с матерью певицы. После того, как артистка освободилась от опеки своей семейки, она оборвала с ними все связи. По крайней мере, на ближайшее время. И сестра Бритни входит в этот список "персон нон грата".

На этот фото Джейми Линн – крайняя слева.

Фото: 10magazine.com

А вот и более горячие снимки! В тот день Бритни сменила несколько нарядов.

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Фото: 10magazine.com

Что ж, надеемся, что новый брак Бритни будет более счастливым, чем предыдущий!

Ранее Спирс поделилась трогательным видеороликом со своей свадьбы.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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