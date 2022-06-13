Как выглядела свадьба Бритни Спирс с ее бывшим мужем 17 лет назад: смотрим и ностальгируем (фото)

Свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари прошла 9 июня, на торжестве присутствовало немало звездных гостей. И пока все обсуждают недавнюю церемонию, предлагаем вспомнить, какой была ее предыдущая свадьба – в архиве есть несколько фото.
Первый раз Спирс вышла замуж за Джейсона Александера в 2004 году – их брак аннулировали через 55 часов. Следующая свадьба артистки прошла в том же году – Бритни вышла замуж за Кевина Федерлайна и родила ему двоих сыновей. Пара развелась в 2007 году.
Этим снимкам более 17 лет – а многие помнят это событие, будто оно было вчера!
Тогда еще счастливая пара даже попала на обложку People – свадьбу самой популярной поп-певицы 2000-х обсуждал чуть ли не весь мир.
На фото Спирс казалась очень счастливой. Невеста позировала как вместе с женихом, так и в окружении подружек.
На снимках также можно заметить младшую сестру Бритни – Джеми Линн. На свадьбе Спирс с Сэмом Асгари ее не было, как и отца с матерью певицы. После того, как артистка освободилась от опеки своей семейки, она оборвала с ними все связи. По крайней мере, на ближайшее время. И сестра Бритни входит в этот список "персон нон грата".
На этот фото Джейми Линн – крайняя слева.
А вот и более горячие снимки! В тот день Бритни сменила несколько нарядов.
Что ж, надеемся, что новый брак Бритни будет более счастливым, чем предыдущий!
Ранее Спирс поделилась трогательным видеороликом со своей свадьбы.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"