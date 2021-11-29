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Как выглядит 17-летний сын Джанабаевой и Меладзе – певица показала редкое фото

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
29 ноября, 11:01
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Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе почти не публикуют совместных фото со старшим сыном Константином
Альбина Джанабаева опубликовала редкое фото со старшим сыном
Альбина Джанабаева опубликовала редкое фото со старшим сыном / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе предпочитают не обсуждать личную жизнь и семью в интервью. Лишь изредка пара может рассказать о своих детях, а тем более показать их в Instagram. Но в День матери, который в России отмечали вчера, экс-солистка "ВИА Гры" опубликовала редкое фото с 17-летним сыном.

Мой малыш, – подписала она снимок в Instagram.

Альбина Джанабаева показала, как сейчас выглядит старший сын Константин
Альбина Джанабаева показала, как сейчас выглядит старший сын Константин / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

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В комментариях многих умилило фото мамы с сыном.

  • "Ой такой взрослый Костя и красивый как родители. С праздником вас, Альбиночка"
  • "Ничего себе Малыш. Большой какой"
  • "Какой Константин взрослый и очень красивый"
Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Напомним, экс-солистка "ВИА Гры" Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе состоят в браке с 2014 года. У звездной пары есть два сына — Константин, который родился в 2004 году и Лука, появившийся на свет в 2014 году. В этому году у Альбины и Валерия родилась дочка Агата. Кроме того, у певца есть трое дочерей от первого брака. Известно, что дочки Меладзе не общаются с Джанабаевой.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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