Анастасию Заворотнюк сильно изменил рак: в Сеть слили фото актрисы

Уже три года ходят разные слухи о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак головного мозга. Поговаривают, что актриса после химиотерапии изменилась до неузнаваемости. Все это время в Сети не было новых снимков звезды сериала "Моя прекрасная няня".
Однако на днях издание kp.ru опубликовало материал о долгах мужа актрисы за превышение скорости.
В статье было добавлено фото Петра Чернышева с камер наблюдения. Рядом с фигуристом сидит женщина. Как предположил Telegram-канал "НеМалахов", на снимке Анастасия Заворотнюк.
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К слову, Жанна Фриске, у которой был тоже диагностирован рак мозга, выглядела похоже.
Что известно о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк уже третий год борется с онкологическим заболеванием – у актрисы глиобластома. В 2019 году актриса проходила курс лечения в Германии. В немецкой клинике ей сделали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли. После операции актриса вернулась в Россию и продолжила лечение. Известно, что сейчас Анастасия Заворотнюк находится в своем загородном доме и получает необходимую помощь от врачей.
Ранее дочь Анастасии Заворотнюк взбесил вопрос, есть ли у ее мамы шанс выжить.