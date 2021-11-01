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МакSим устроила вечеринку с настоящим пони в честь дня рождения младшей дочери (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
1 ноября, 08:49
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38-летняя певица МакSим после комы, постепенно возвращается к прежней жизни. На выходных младшей дочери певицы Маше исполнилось семь лет
МакSим показала новые фото с дочкой Машей
МакSим показала новые фото с дочкой Машей / Фото: instagram.com/maksimartist

Артистка решила устроить дочери вечеринку в стиле My little pony с аниматорами и развлекательной программой. Фото с праздника артистка опубликовала в Instagram.

МакSим с младшей дочерью Машей
МакSим с младшей дочерью Машей / Фото: instagram.com/maksimartist

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Младшая дочь МакSим Маша
Младшая дочь МакSим Маша / Фото: instagram.com/maksimartist

МакSим с младшей дочкой Машей
МакSим с младшей дочкой Машей / Фото: instagram.com/maksimartist

На вечеринке дочери певицы появился и настоящий пони.

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На празднике нас посетил замечательный Дымок, частый гость на детских мероприятиях, он очень ласковый и тянется к людям, – рассказала певица.

МакSим на день рождения дочери пригласила пони
МакSим на день рождения дочери пригласила пони / Фото: instagram.com/maksimartist

Артистка заверила, что дети обращались с животным аккуратно.

Наши дети понимают, что нужно относится ко всем животным с уважением и добротой, и все чувствовали себя комфортно и уютно, – отметила артистка.

МакSим громко отметила день рождения младшей дочери
МакSим громко отметила день рождения младшей дочери / Фото: instagram.com/maksimartist

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Напомним, у певицы МакSим две дочери. Старшую дочь Сашу она родила в 2009 году. Отцом девочки является первый супруг певицы, звукорежиссер Алексей Луговцов. Пара поженилась в 2008 году в Индонезии, но через три года их брак распался.

МакSим с дочерью Александрой
МакSим с дочерью Александрой / Фото: instagram.com/maksimartist

Отцом младшей является бизнесмен Антон Петров. Пара рассталась вскоре после рождения Маши.

Что произошло с МакSим?

В июне МакSим провела концерт в Казани. Накануне у певицы поднялась температура, но она решила все равно выступить. После этого певица была госпитализирована с высокой температурой.

В больнице у артистки обнаружили поражение легких 40% и подтвердили пневмонию. Спустя несколько дней состояние МакSим начало ухудшаться, ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы и предотвратить кислородное голодание. Уже тогда у певицы было поражение легких более 75%.

В начале августа МакSим отключили от ЭКМО, а уже 13 августа она вернулась домой. Артистка проходит реабилитацию под наблюдением врачей и постепенно возвращается к привычной жизни.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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