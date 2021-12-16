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Как выглядят родители Брэда Питта – смотрим фото

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
16 декабря, 15:55
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Брэд Питт не из тех голливудских звезд, кто любит делиться подробностями своей жизни
/ Фото: Getty Images

Брэд Питт редко дает интервью. Он не ведет страничку в Instagram. Голливудская звезда не посещает громких вечеринок, а предпочитает проводить время с близкими друзьями. Особое место в жизни Брэда Питта занимают родители.

Актер родился в семье, которая далека от гламурной жизни. Отец Уильям Питт работал менеджером в компании, которая занималась грузоперевозками, а мать Джейн была преподавателем.

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В одном из интервью Брэд признался, родители не одобряли его решение стать актером. Когда Питт решил уехать в Лос-Анджеле ради своей мечты, то мама и папа не поддержали его. Более того они лишили его финансовой поддержки. Лишь со временем родители смирились с выбором сына.

Родители Брэда Питта в молодости
Родители Брэда Питта в молодости / Фото: Getty Images

К слову, Уильм и Джейн не одобряли некоторые романы сына. Дженнифер Энистон мама Питта считала идеальной невесткой, а вот с Анджелиной Джоли ей так не удалось наладить отношения.

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Джейн мгновенно поняла, что Анджелина — очень тяжелый в общении человек. Энджи никогда не навещала родных Брэда в Миссури, а во время редких встреч они с Джейн постоянно ссорились, – рассказывали инсайдеры.

Родители Брэда Питта с Анджелиной Джоли
Родители Брэда Питта с Анджелиной Джоли / Фото: Getty Images

Ради сына мама Питта пыталась найти общий язык с Анджелиной, но в итоге отношения еще больше усугубились, когда речь зашла о воспитании детей. Джейн не одобряла вседозволенности в воспитании детей. Например, она не понимала, почему Шайло одевается как мальчик.

Брэд Питт с родителями и детьми
Брэд Питт с родителями и детьми / Фото: Getty Images

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Когда начался бракоразводный процесс Анджелины и Брэда, родители долго хранили молчание. Лишь спустя два года инсайдеры рассказали, что отношения с бывшей невесткой испортились еще больше из-за того, что бабушка и дедушка не могут видеться с внуками.

Брэд с трудом сдерживает мать, чтобы та не приехала к Анджелине и лично не высказала все, что о ней думает, – рассказывали инсайдеры.

Сейчас до сих пор продолжаются суды. Брэд Питт хочет получить опеку над детьми.

Недавно стало известно, что 15-летняя Шайло переживает из-за всей сложившейся ситуации с отцом. Она мечтает больше времени проводить с Брэдом

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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