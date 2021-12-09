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Как выглядят Гарри, Гермиона и Рон 20 лет спустя. Смотрите кадр культового воссоединения

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
9 декабря, 12:22
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Уже не юные друзья-волшебники собрались через несколько лет вместе в стенах знаменитого Хогвартса, чтобы вспомнить свои приключения. Вот это реально магия!
Эмма Уотсон, Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт на первом кадре из спецэпизода "Гарри Поттера".
Эмма Уотсон, Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт на первом кадре из спецэпизода "Гарри Поттера". / Фото: instagram.com/hbo, Скриншот из YouTube

Следом за первым тизером специального эпизода "Гарри Поттера" компания HBO поделилась с поклонниками первым кадром со съемок. Вы только представьте, что совсем скоро сможете увидеть культовое воссоединение смешного Рона Уизли, умной Гермионы Грейнджер и храброго Гарри Поттера.

Хоть и фото довольно темное и плохо видно лица главных героев. Вероятно, это интрига от создателей. Однако видно, что на фото изображены любимые актеры детства – Руперт Гринт, Эмма Уотсон и Дэниел Рэдклифф.

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Главные герои "Гарри Поттера" 20 лет спустя.
Главные герои "Гарри Поттера" 20 лет спустя. / Фото: instagram.com/hbo

Очевидно, знаменитости находятся в стенах той же школы магии, где есть все волшебное: картины, мебель и даже призраки.

Словно они никуда и не уходили, – прокомментировали снимок в HBO.

Кстати, юбилейный эпизод фильма получил название "Возвращение в Хогвартс" и посвящен именно 20-летию выхода первой части – "Гарри Поттер и философский камень".

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Гермиона, Рон и Гарри в первой части фильма.
Гермиона, Рон и Гарри в первой части фильма. / Фото: Скриншот из YouTube

Как обещают создатели, исполнители главных ролей во франшиге встретятся через два десятка лет и расскажут истории со съемок любимых фильмов, снятых по романам писательницы Джоан Роулинг.

Это будет похоже на возвращение "Друзей" с подробными интервью и теплыми разговорами с актерами.

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Сама Роулинг в проекте не появится, но в нем покажут архивные кадры с ее участием. Известно, что в фильме также снялись исполнители других ролей: Хелена Бонэм Картер, Робби Колтрейн, Рейф Файнс, Джейсон Айзекс, Гарри Олдман и другие звезды, много раз отправлявшие нас в сказочное путешествие.

Спецвыпуск "20-летия Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс" выйдет в полночь и 1 января 2022 года на канале HBO Max.

Отметим, что с первого тизера реюниона стало ясно, что начнется спецепизод с того, что главные герои получат анонимное письмо-приглашение в школу магии. Но что же будет дальше – это уже настоящая загадка.

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