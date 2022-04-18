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Кардашьяны, Обама, Хопкинс и другие: как знаменитости отметили католическую Пасху?

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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18 апреля, 12:02
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Подводим итоги важнейшего праздника весны. Как звезды отметили католическую Пасху, смотрите в нашем материале
Звезды ярко провели праздничный день
Звезды ярко провели праздничный день / Фото: Instagram

По традиции, собираем самые яркие кадры празднования западных звезд, отмечающих католическую Пасху. Возможно, вы сможете найти вдохновения по декору и для грядущей православной Пасхи, которую в своем большинстве отмечают украинцы.

Семейство Кардашьян

Семейство Кардашьян, по традиции, с размахом отмечает Пасху. Они организовывают развлечения для детей и после в семейном кругу проводят время.

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Ким Кардашьян

Звезда реалити, которая боится, что в Сеть попадет еще одна часть ее секс-видео, показала красивые кадры празднования и пасхального декора.

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скриншот из Инстаграм Ким Кардашьян

Хлое Кардашьян

Королевская семья Великобритании

Монаршая семья Великобритании посетила Пасхальную службу, правда, впервые за 50 лет не присутствовала королева. Также не было принца Чарльза с супругой.

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Королевская семья Великобритании посетила Пасхальную службу
Королевская семья Великобритании посетила Пасхальную службу / Фото: Getty Images

Шеннен Доэрти

В очередной раз привлекла внимание к Украине голливудская актриса и звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Шеннен Доэрти, опубликовав фото в цветах украинского флага.

Энтони Хопкинс

Не пропустите смешное видео от культового актера.

Мэттью Макконахи

Голливудский актер поздравил всех тематическим фото.

Мэрайя Кэри

Знаменитая певица показала целое пасхальное представление для своих наследников.

Кейт Хадсон

Тиффани Тиссен

Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 9010" показала трогательные кадры с семьей.

скриншот из Инстаграм актрисы

А также поделилась рецептами любимых пасхальных блюд.

Синди Крофуорд

Легендарная модель поделилась фото главного символа праздника.

скриншот из Инстаграм Синди Кроуфорд

Зои Дешанель

Эшли Грэм

Модель показала кадры со старшим подросшим сыном. Он, как и все дети в США, был занят поиском подарков от пасхального кролика.

Дрю Бэрримор

Хилари Дафф

Звезда кино Хилари Дафф также весело проводила время с детьми.

Хилари Дафф с детьми
Хилари Дафф с детьми / Фото: instagram/hilaryduff/

Хэлли Берри

Гвен Стеффани

Популярная певица показала смешное видео с мужем, музыкантом Блейком Шелтоном.

Керри Вашингтон

Барак Обама

Бывший президент США показал в честь праздника архивные семейные фото.

Дженна Дьюэнн

Надеемся, праздничные снимки из жизни звезд немного подняли вам настроение!

Также в Сети обсуждают, как Меган Маркл одним выходом нарушила несколько королевских правил.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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