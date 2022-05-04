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Как звезда Голливуда Лив Шрайбер помогает Украине: волонтеры сделали трогательное видео

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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4 мая, 21:26
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Звезду блокбастеров "Люди Икс", "Дождливый день в Нью-Йорке" Лива Шрайбера тронуло видео о том, как он помогает Украине бороться с последствиями российской агрессии
Лив Шрайбер помогает украинцам
Лив Шрайбер помогает украинцам / Фото: instagram.com/lievschreiber

Актер голливидских фильмов Лив Шрайбер не просто выразил свою поддержку украинцам, но и присоединился к волонтерам на украинско-польской границе.

Команда англоязычного диджитал-проекта Ukraine24 World, цель которого – информировать мир о преступлениях России в Украине, освещать истории о несокрушимом духе украинцев, нашей борьбе и единстве, а также о волонтерском фронте и поддержке украинцев в мире, подготовила видеоблагодарность Ливу Шрайберу.

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В трогательном видео журналисты собрали историю волонтерства звезды Голливуда и его впечатление от стойкости украинцев. Во Львове, где Лив Шрайбер помогает волонтерам, он впервые в жизни пережил воздушную тревогу.

Бессонная прошла ночь во Львове. Воздушная тревога была не менее 3 раз. Мы спускались в хранилище нашей гостиницы и я был удивлен, как оптимистичны и жизнерадостны были люди, которых я встретил там, – рассказывает известный голливудский актер и сценарист.

Волонтеры сделали трогательное видео о помощи Лива Шрайбера украинцам
Волонтеры сделали трогательное видео о помощи Лива Шрайбера украинцам / Фото: instagram.com/lievschreiber

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Напомним, перед тем как попасть в Украину, Лив Шрайбер побывал в польском городке Перемышль. Там он принял участие в работе волонтерской организации World Central Kitchen, где помогал готовить еду для украинских переселенцев.

К тому же Шрайбер стал частью творческого проекта Памелы Штибель, в котором она рассказывает о войне в Украине с помощью красок и кисти. Актер призывает делать пожертвования для переселенцев. В частности, покупать художественные работы на аукционе.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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