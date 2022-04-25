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Какие красотки! Мишель Обама показала взрослых дочерей и рассекретила их личную жизнь

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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25 апреля, 19:09
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У Барака и Мишель Обамы есть две дочери – 23-летняя Малия и 20-летняя Саша
Барак Обама с дочерьми и женой в 2022 году
Барак Обама с дочерьми и женой в 2022 году / Фото: instagram.com/michelleobama

Недавно бывшая первая леди Мишель Обама, которая в этом году отметила 58-летие, рассказала на шоу Эллен Дедженерес о взрослой жизни своих наследников. Она отметила, что девушки уже давно переехали из дома и теперь они вовсе самостоятельные.

На шоу Мишель призналась, после того, как Барак покинул пост в 2017 году, семья Обамы вернулась к частной жизни. Родители максимально подготавливали своих дочерей к взрослению и говорили им, что нужно всего добиваться своими усилиями.

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Отец с дочерьми
Отец с дочерьми / Фото: instagram.com/barackobama

Мишель поделилась, что Малия и Саша просто замечательные молодые женщины, которые справятся со всеми обязанностями.

Мишель, Малия, Саша и Барак
Мишель, Малия, Саша и Барак / Фото: instagram.com/michelleobama

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Кроме того, жена Барка Обамы сказала, что у обеих ее дочерей уже есть бойфренды!

Теперь они приводят домой взрослых мужчин. Раньше это были просто плакаты поп-групп вроде братьев Джонаса. А сейчас у них есть бойфренды и реальная жизнь, – рассказала Мишель.

Впрочем, она не стала прибегать к подробностям. Но в Сеть все-таки попала некоторая информация.

Как сообщает Daily Mail , 20-летняя Саша находится в отношениях с 24-летним сыном голливудского актера Клифтона Пауэлла. Девушка встретила свою любовь, когда переехала в Лос-Анджелес, бросив учебу в Мичиганском университете и перейдя в университет Южной Калифорнии.

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Саша с парнем
Саша с парнем

Клифтон-младший является вторым ребенком звезды фильма "Рэй" и его жены Кимберли Крумс. Сейчас юноша работает коммерческим директором, создавая контент для компаний Nike и Peloton. Также он пробовал себя в роли сценариста и режиссера. В 2020 году Клифтон написал короткометражный фильм, в котором снялся его отец.

Клифтон с отцом
Клифтон с отцом / Фото: instagram.com/wonderwombman

Сообщается, что Саша уже познакомила маму с бойфрендом. А вот встречался ли уже Клифтон с отцом любимой – неизвестно.

Старшая дочь Обамы уже много лет встречается с британцем Рори Фаркухарсоном. Пара познакомилась, когда Малия училась в Гарварде в 2017 году. О молодом человеке информации, к сожалению, нет. Известно только, что его отец – богатый инвестор из Лондона.

Малия с бойфрендом
Малия с бойфрендом

Раньше мы показывали, как выглядят взрослые сыновья Бритни Спирс, с которыми звезде не разрешали видеться.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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