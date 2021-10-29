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Какие пластические операции делала Алла Пугачева – хирург раскрыл секрет певицы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
29 октября, 08:53
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Каждое появление Аллы Пугачевой активно обсуждается в Сети. Многие отмечают, что певица стала выглядеть моложе своего супруга Максима Галкина
Пластические хирург рассказал об изменениях во внешности Аллы Пугачевой
Пластические хирург рассказал об изменениях во внешности Аллы Пугачевой / Фото: instagram.com/allapugacheva_prima

Алла Борисовна предпочитает не раскрывать секрет своей молодости. Но многие уверены – без хирургического вмешательства не обошлось. Догадки пользователей Сети подтвердил звездный пластический хирург Павел Пиманчев.

Если судить по фото, видно, что легенда отечественной эстрады действительно сделала пластику лица: круговую подтяжку, блефаропластику, ринопластику — носик стал красивый, аккуратный. Также губы подкачала. В ее возрасте губы наоборот, начинают сдуваться — а у Аллы Борисовны они, как у 25-летней. Конечно же, это пластика, – сказал Пиманчев в беседе в News.Ru

Алла Пугачева
Алла Пугачева / Фото: instagram.com/_alla.pugacheva_

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Напомним, недавно новое фото певицы вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Многих удивил внешний вид артистки. Поклонникам даже начало казаться, что перед ними вовсе не Алла Пугачева.

К слову, певица не из тех, кто стесняется своего возраста. Недавно Алла Борисовна решила показать, как выглядит без макияжа и фильтров.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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