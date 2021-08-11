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Какие необычные требования Пугачева выдвинула во время съемок первого клипа с Галкиным

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
11 августа, 08:47
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Режиссер Ирина Миронова рассказала о начале отношений 52-летней певицы Аллы Пугачевой с 25-летним юмористом Максимом Галкиным.
Как проходили съемки клипа Аллы Пугачевой и Максима Галкина на песню "Будь или не будь"
Как проходили съемки клипа Аллы Пугачевой и Максима Галкина на песню "Будь или не будь" / Фото: instagram.com/allapugacheva_prima, Скриншот из YouTube

Когда Алла Пугачева и Максим Галкина начали встречаться, никто не верил в их союз, считая это лишь временной интрижкой. Тем не менее пара вместе уже 20 лет. Режиссер первого совместного клипа Пугачевой и Галкина на песню "Будь или не будь" Ирина Миронова вспомнила о необычных требованиях певицы к сюжету видеоработы.

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Пугачева хотела, чтобы у них с Галкиным были абсолютно равноправные роли в клипе.

Это должен быть равноправный союз, ничего не предполагающий, абсолютно равноправный, – рассказала Миронова в интервью для Lenta.ru

В клипе Пугачева решила уйти от привычного своего образа и решила экспериментировать с имиджем. На певицу надели черный парик с прямой челкой и выбелили ей лицо.

Она была кем-то между гейшей и главой японской мафии, ровно такую же роль я дала Галкину. В это мы играли – что это два равноправных мега-босса. А что там с ними дальше будет – противостояние, кокетство, и чем это закончилось, – сказала режиссер клипа.

Кроме этого Пугачева отвергла первоначальный сценарий, где герой Галкина должен был погибнуть при взрыве машины.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Талашко такой там не один. Когда я поступала в вуз, один из педагогов проявлял и ко мне подобные попытки, которые происходили при воздействии на него водки. Так, педагоги в вузе периодически пьют и на индивидуальных занятиях проявляют свою похоть, зная, что женщины будут молчать. Ибо кто они – народные, а кто эти, "иногородние".

Янина Соколова журналист, ведущая
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