Канье Уэст делает из своей новой девушки копию Ким Кардашьян (фото)

За короткое время Джулия Фокс из мало известной актрисы превратилась в одну из самых обсуждаемых селебритис

Канье Уэст все чаще появляется на публике с Джулией Фокс / Фото: Getty Images

В начале января стало известно, что Канье Уэст нашел замену Ким Кардашьян. Рэпер встречается с актрисой Джулией Фокс. Впервые пару заметили в одном из ресторанов Майами.

Джулия Фокс родом из Италии. Она стала известной после того, как исполнила одну из главных ролей в "Неограненных драгоценностях" братьев Сафди.

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За работу в этом фильме она даже была номинирована на премию Breakthrough Actor Award на Gotham Awards в 2019 году.

Джулия Фокс на свидании с Канье Уэстом / Фото: TMZ

Коме того, Джулия работала доминатрикс, снималась для Playboy и сняла фильм про секс-трафик в Неваде.

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На днях Джулия появилась вместе с Канье в Париже. Парочку то и дело фотографировали на разных ивентах в рамках Недели моды. Фокс и Уэст с удовольствием позировали папарацци, держались за руки и обнимались.

Джулия Фокс и Канье Уэст в Париже / Фото: Getty Images

Джулия – новая Ким?

Как только 31-летняя Фокс оказалась в компании известного рэпера, тут же поменяла свой привычный стиль. Ранее актриса предпочитала элегантные и откровенные наряды, а теперь ее луки все больше соответствуют стилю Канье.

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Джулия Фокс до встречи с Канье Уэстом/Джулия Фокс сейчас / Фото: Getty Images, instagram.com/juliafox

Более того, глядя на последние фото Джулии с Уэстом, возникает ассоциация с Ким Кардашьян.

Канье и Джулия в Париже/Ким на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Актриса использует латекс, тотал-луки, одевается эпатажно как для себя, но вполне привычно, как для бывшей Уэста.

Напомним, что до встречи с Канье Уэстом звезда семейства Кардашьян тоже выглядела "просто", как для селебрити, а после стала иконой стиля и желанной гостьей на всевозможных красных дорожках.

Можно ли сказать, что с легкой руки рэпера Джулия Фокс станет новой фэшн-звездой – покажет время. А пока что остается наблюдать за ее трансформацией, которая определенно началась.