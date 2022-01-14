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Канье Уэст избил фаната из-за просьбы дать автограф (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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14 января, 07:47
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Инцидент произошел ночью около студии звукозаписи в Лос-Анджелесе. Представители рэпера отказываются комментировать случившиеся
/ Фото: Getty Images

По информация СМИ, фанат хотел взять у Канье автограф и якобы сделал фото без разрешения. Рэпер просил его не снимать и началась словесная перепалка. Затем бывший Кардашьян сначала толкнул, а потом ударил мужчину по голове и шее. Пострадавший после инцидента лежал на асфальте.

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Как пишет издание TMZ, музыкант кричал, что никто понимает, через что он сейчас проходит.

Отойди от меня, — крикнул Уэст женщине, которая попыталась его успокоить.

Она также сказала, что является частью семьи артиста, однако он попытался отбежать от нее. По данным СМИ, вероятно, это была двоюродная сестра рэпера.

Полиция Лос-Анджелеса отказалась предоставить подробности, кроме подтверждения расследования. Канье Уэсту грозит до шести месяцев лишения свободы, если правоохранительные органы докажут виновность рэпера. Представители музыканта пока никак не комментирует случившиеся.

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Ранее мы вспоминали скандальные выходки Канье Уэста..

Элина Пелешенко
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