Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🛬 Порошенко возвращается ☢ Авария на "Стироле" ⚽ Увольнение Шевченко 😡 Кибератака против Украины

Регина беременна

Здоровье Куравлева

Откровения Танчинца

Сольный трек Asti

Тайный сын Джоли

Ахеджакова в шоке
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Канье Уэст не попал на день рождения дочери: "Никто не дает мне адрес вечеринки"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 января, 10:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
После развода с Канье Уэстом Ким Кардашьян всячески пытается сократить общение отца с детьми. В этот раз Йе поздравлял дочь через соцсети
Канье Уэст
Канье Уэст / Фото: Getty Images

В жизни у рэпера сейчас, похоже не лучшие времена. Недавно его обвинили в избиении фаната, а теперь не пустили на день рождения к дочери.

Общей дочери Ким Кардашьян и Канье Уэста 15 января исполнилось 4 года, но семейство Кардашьян решило не звать отца девочки на праздник. Об этом рэпер заявил в социальных сетях.

Реклама

Во время своего эмоционального видеообращения рэпер рассказал, что пытается найти место проведения вечеринки, чтобы лично поздравить малышку Чикаго.

Кроме того, Канье обвинил Ким и ее мать Крис Дженнер в том, что они специально не дают ему видеться с детьми.

Манипуляции, которыми они занимаются, уже давно влияют на мое здоровье. В этом году я контролирую себя и стараюсь быть лучшим отцом. "Йе"-версией отца. Я не позволю этим играм все испортить, – заявил на видео музыкант.

По его словам, Уэст принял решение не звонить Ким и узнавать информацию у нянь детей. Рэпер позвонил Тристану Томпсону, возлюбленному Хлои Кардашьян.

Реклама

Он сказал, что спросит у Хлои, почему никто не дает мне адрес вечеринки ко дню рождения моей дочери. В ее сознании останется то, что я не был рядом, – поделился Уэст.

На видео Канье снова вспомнил о всех отцах Америки. По его словам сейчас он, как и тысячи отцов по всей стране, становится жертвой игр мам и бабушек.

Со временем в Instastories подруги Кардашьян Атиана де ла Хойя опубликовала видео, на котором видно, что Уэст все же был на вечеринке Чикаго. Музыкант общался с бывшей тещей.

Скриншот

Ким пока никак не заявление бывшего мужа не ответила, но скандалу быть. Ранее мы вспоминали другие скандальные выходки Канье Уэста..

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Первый сольный трек Asti
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
1 /2
#человек_сего_дня
16 января. Рэй Макфолл. Сегодня - Всемирный день The Beatles, музыкального символа ХХ века. Почему именно эту дату ЮНЕСКО привязала к празднику в честь “жуков” и причем здесь Рэй Макфолл?
На встречу с героем!
Как королева
Портрет Кейт Миддлтон к 40-летию
Больше фото герцогини
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять