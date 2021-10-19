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Канье Уэст официально сменил имя. Теперь он просто Йе

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
19 октября, 08:35
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Американский рэпер просил суд Лос-Анджелеса разрешить ему смену имени на творческий псевдоним
Канье Уэст сменил имя
Канье Уэст сменил имя / Фото: Getty Images

Почему экс-супруг Ким Кардашьян решил отказаться от своего имени неизвестно. В своем заявлении рэпер указывал, что вносит эти изменения "по личным причинам".

Я уверен, что Йе – самое частое слово, встречающееся в Библии. Оно означает "ты". Так что я – это вы. Я – это мы. Просто отражение наших плохих и хороших сторон, нашего замешательства – всего, – ранее говорил рэпер.

Рассмотрение просьбы заняло чуть более двух месяцев. Суд принял решение в пользу Канье. Об этом пишет TMZ.

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Полное имя певца выглядело следующим образом: Канье Омари Уэст. До этого Йе использовалось в качестве творческого псевдонима.

Канье Уэст
Канье Уэст / Фото: Getty Images

Напомним, ранее появилась информация, что Ким Кардашьян и Канье Уэст еще могут остановить бракоразводный процесс. Инсайдер рассказывал, что пара готова попробовать сохранить семью ради своих детей. Недавно рэпер и звезда реалити-шоу подогрели слухи о воссоединении, когда попали в поле зрения папарацци.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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