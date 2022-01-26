Канье Уэст вернул Ким Кардашьян порнофильм с ее участием: Она заплакала, когда увидела его

В руки бывшего возлюбленного Ким Кардашьян попал порнофильм с участием знаменитости. Рэпер не упустил шанс показать свое благородство экс-супруге

Ким Кардашьян и Канье Уэст / Фото: Getty Images, instagram.com/kimkardashian

Канье Уэст, хоть и начал строить отношения с новой возлюбленной, о бывшей жене не забывает. На этот раз оказалось, что рэпер нашел вторую часть порнофильма с Ким Кардашьян.

У нашумевшего ролика "18+" с участием Ким было и продолжение, которое все это время хранил ее бывший парень Рэй Джей.

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Канье Уэст в своем интервью Hollywood Unlocked рассказал, что договорился с Джеем о том, чтобы забрать у него ролик и вернуть Ким. Для этого рэпер встретился с Рэем в аэропорту, а после прилетел ночным рейсом к Кардашьян.

Я передал этот ноутбук ей, и она заплакала, когда увидела его. Знаешь, почему она плакала? Это говорит о том, как часто ее использовали. Это говорит о том, насколько люди не любили ее, они просто видели в ней товар, – рассказал о своем поступке Йе.

Однако после между бывшими супругами случился очередной скандал – Ким пригласила Канье на шоу "Saturday Night Live". Как известно, именно в этом эпизоде Кардашьян представила своего нового бойфренда Пита Дэвидсона и поцеловалась с ним.

Тогда Уэст очень остро отреагировал на такое предложение от матери своих детей.

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Ты собираешься привести меня на Saturday Night Live и поцеловать парня, с которым ты встречаешься, прямо у меня на глазах? После того, как я пошел и получил ноутбук от Рэя Джея той ночью, верно? – возмутился Канье.

На днях Канье Уэст не мог попасть на день рождения своей дочери – его не пригласили на праздник.