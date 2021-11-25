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Канье Уэст публично раскаялся и захотел вернуть Ким: Наш брак предначертан Богом

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
25 ноября, 12:00
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После громкого расставания с бывшей супругой Канье Уэст не теряет надежды спасти утраченное счастье. Рэпер уверен, что их брак был определен Богом и они должны снова быть вместе
Канье Уэст хочет вернуть отношения с Кардашьян
Канье Уэст хочет вернуть отношения с Кардашьян / Фото: Getty Images, instagram.com/kimkardashian

Уэст очень огорчен новыми отношениями Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона, которые больше не скрывают чувства на публике. Во время своей поездки с благотворительной миссией в Лос-Анджелес ко Дню Благодарения, рэпер признался, что совершил много ошибок в отношениях с бывшей женой.

По словам Уэста, он сожалеет, что публично вел себя не так, как полагается достойному мужу. Сейчас рэпер говорит о том, что раскаивается в своих поступках и готов к изменениям ради брака.

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Бог хочет, чтобы мы получили искупление в этих отношениях. Мы совершали ошибки. Я совершал ошибки, – заявил бывший супруг Кардашьян.

В своей речи Канье упомянул то, что они с Ким имеют четверо общих детей и он, как отец, хотел был быть рядом с домом и проводить больше времени со своей семьей. Уэст убежден, что их отношения с Ким имеют огромное влияние на общественность и жизнь других семей, поэтому им предначертано быть вместе.

Если Бог разлучит Кимье (прим. ред – Ким и Канье), тогда миллионы семей почувствуют, что расставание это нормально! Но когда Бог снова объединит Кимье, то миллионы семей смогут преодолеть разлуку и боль, которую использует дьявол, – сказал с трибуны Уэст.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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