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Капитан Джек Воробей возвращается? Disney попросил прощение у Джонни Деппа

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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28 июня, 08:00
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Голливудский актер готов снова бороздить морские просторы на "Черной жемчужине". Компания Disney ведет переговоры со звездой о сделке на внушительную сумму гонорара
Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"
Кадр из фильма "Пираты Карибского моря" / Фото: YouTube

Судебные разбирательства с Эмбер Херд серьезно пошатнули карьеру Джонни Деппа. Но победа в суде над экс-супругой дала актеру шанс вернуть все на прежние места.

Восстановить сотрудничество с Деппом решила компания Disney, которая в 2018 году из-за скандального развода актера разорвала с ним контракт.

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Издание Poptopic сообщает, что компания предложила Джонни снова примерить роль капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря".

Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"
Кадр из фильма "Пираты Карибского моря" / Фото: YouTube

По словам источника, сейчас актер ведет переговоры с Disney о гонораре. И сумма, стоит отметить, там немаленькая – 300 миллионов долларов. Также компания готова внести пожертвование в благотворительный фонд, выбранный Деппом.

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Сообщается, что сделка заключается в том, чтобы Джонни Депп вернулся в роли Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря 6" и в дополнительном сериале Disney Plus о молодости капитана "Черной жемчужины". Что я могу вам сказать, так это то, что студия уже подготовила черновик фильма о Джеке Воробье, поэтому они очень надеются, что Джонни простит их и вернется в качестве своего культового персонажа, – рассказал инсайдер.

Напомним, что после расторжения контракта, Депп заявлял, что не хочет больше сотрудничать с Disney.

Ранее фанаты не узнали 59-летнего актера после суда с Эмбер Херд после перевоплощения.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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