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Кардашьян показала жуткий рисунок ее дочери, который очень напоминает саму Ким (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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20 февраля, 19:53
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Звезда Instagram провела экскурсию по своему дому и показала картины 8-летней Норт
Ким Кардашьян ужаснула Сеть рисунком своей дочери Норт
Ким Кардашьян ужаснула Сеть рисунком своей дочери Норт / Фото: YouTube, instagram.com/kimkardashian

После того, как Норт провела экскурсию для подписчиков в TikTok по особняку Ким Кардашьян, ее звездная мама решила сделать это сама. Звезда показала свой дом и поделилась теплыми воспоминаниями о своих детях – фотографиями из родильного дома и прогулок с наследниками.

Похвасталась Ким и картинами авторства 8-летней Норт. Девочка нарисовала для мамы дракона, пейзажи, но среди артов оказался и весьма жуткий – это трехглазая девушка с длинным языком, нарисованная углем.

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Ким показала рисунок своей дочери Норт / Фото: YouTube

Кардашьян отметила, что дочь нарисовала это когда болела COVID-19 и сидела взаперти у себя в комнате. Не знаю, как вам, но мне дама с иллюстрации напоминает Ким.

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Смотрите полное видео с Ким Кардашьян, в котором она рассказывает о детстве и показывает жуткие вещи, вроде своих отрезанных волос, которые хранит много лет:

В интервью для Vogue Ким отметила, что в ее доме нет места хаосу и тревоге – это для нее главное:

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Я обнаружила, что в мире так много хаоса, что, когда я прихожу домой, я хочу, чтобы было по-настоящему тихо — я хочу, чтобы все было спокойно.

У Ким Кардашьян четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), от суррогатной матери Чикаго (2018) и Псалм (2019). В 2021 году звезда подала на развод с Канье Уэстом.

Недавно Ким Кардашьян снялась для Vogue, где между строк рассказала о новом парне, не вдаваясь в подробности. А также откровенно излила душу о разводе с Канье, который все никак не оставит ее в покое.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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