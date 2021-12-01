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Кардашьян встречается с комиком, который моложе ее на 13 лет – новые доказательства (фото)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
1 декабря, 17:37
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Селебрити с ее молодым бойфрендом стараются проводить больше времени вместе и теперь. 41-летняя Кардашьян и 28-летний Дэвидсон решили не скрывать свои чувства от поклонников
Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон вместе
Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон вместе

О романе Кардашьян и Дэвидсона стало известно в октябре. В последнее время пара стала все чаще появляться на глазах у публики.

Так, во время завтрака в одном из отелей Лос-Анджелеса Ким и Пита застал за завтраком их нидерландский поклонник. Мужчина подошел к паре и попросил сфотографироваться с ними для своей страницы в Instagram. Кардашьян и Дэвидсон фанату не отказали и с радостью сделали пару селфи.

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Ким заметили на свидании с Питом Дэвидсоном
Ким заметили на свидании с Питом Дэвидсоном / Фото: instagram.com/paulbarewijk

Фотографией мужчина по имени Пол поделился в своем микроблоге и тут же стал получать приглашения от прессы, с просьбой прокомментировать встречу со звездной парой.

Пит и Ким были на свидании в отеле Beverly Hills
Пит и Ким были на свидании в отеле Beverly Hills / Фото: instagram.com/paulbarewijk

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Сначала я увидел Пита Дэвидсона и подумал: "С кем он разговаривает?", потому что я знаком с последней информацией про его свидания. И да, это была Ким Кардашьян! Они сидели рядом и ушли вместе. На мой взгляд, это было похоже на свидание, – рассказал Пол.

Напомним, что ранее Ким и Пита застали папарацци во время утренней прогулки у дома Кардашьян. Тогда многие СМИ решили, что свидание пары – способ отвлечь внимание от скандалов вокруг других членов семьи Кардашьян-Дженнер.

Однако, сейчас появляется все больше предположение о том, что все же отношения между парой не просто пиар-ход. Больше всего таким исходом событий огорчен бывший муж Кардашьян Канье Уэст, который совсем недавно заявил о том, что их брак с Ким предречен Богом и они вскоре помирятся.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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