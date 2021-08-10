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Самые откровенные фото именинницы Кайли Дженнер. Ей – 24!

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор Инна Петрова Инна Петрова Редактор
10 августа, 11:34
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Сегодня младшая сестра Ким Кардашьян празднует свой день рождения. Кайли активно пользуется Instagram, где на нее подписаны 256 миллионов пользователей. Смотрите, что она показывает фолловерам
Кайли Дженнер - 24! Самые откровенные образы миллиардерши
Кайли Дженнер - 24! Самые откровенные образы миллиардерши / Фото: instagram.com/kyliejenner

К своим годам Кайли Дженнер, которая недавно снялась в золотом бикини, созданном украинкой, успела стать молодой мамой, а также самой молодой миллиардершей в мире по версии Forbes – она владеет собственным брендом косметики.

Кайли настоящая икона стиля. Звезду нередко приглашают сняться для fashion-изданий и привлекают к сотрудничеству с мировыми брендами.

Предлагаем посмотреть подборку самых ярких и откровенных образов Кайли.

Кайли Дженнер – самые горячие фото / instagram.com/kyliejenner

Такой, как сейчас, Кайли была не всегда. Девушку не раз осуждала публика за то, что она последовала примеру старшей сестры и сделала много пластических операций.

Кайли Дженнер сделала множество пластических операций / Фото: instagram.com/kyliejenner

Так, Кайли увеличила губы, ягодицы и бюст. Кроме этого, Дженнер много раз корректировала лицо. Но сама знаменитость все это отрицает.

Кайли Дженнер увеличила грудь / Фото: instagram.com/kyliejenner

Кайли Дженнер / Фото: instagram.com/kyliejenner

Кайли Дженнер – лучшие фото / instagram.com/kyliejenner

Кайли Дженнер – 24 / Фото: instagram.com/kyliejenner

Кайли Дженнер изменила форму ягодиц и бедер / Фото: instagram.com/kyliejenner

Кайли Дженнер отрицает, что делала пластику / Фото: instagram.com/kyliejenner

Смотрите в сюжете, как Кайли Дженнер заработала свое состояние:

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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