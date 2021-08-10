Самые откровенные фото именинницы Кайли Дженнер. Ей – 24!

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.
Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.
Что-то у меня помутнело в голове и 7 августа в 1998 году я пошла с этим парнем на свидание. Крепко жалела пару раз. Но в основном, радовалась. Дети очень классные. И, знаете, что удивительно, парень, по итогу, стал очень классным