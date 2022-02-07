Кайли Дженнер и Трэвис Скотт стали родителями во второй раз

Звезда семейства Кардашьян-Дженнер опубликовала в Instagram первое фото малыша

Кайли Дженнер подтвердила, что стала мама во второй раз / Фото: Getty Images, instagram.com/kyliejenner

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт стали родителями еще на прошлой неделе, но только сейчас сестра Ким Кардашьян решила сообщить радостную новость. Она выложила фотографию руки новорожденного малыша, написав "2.02.2022" и добавила синее сердечко.

Скриншот: Instagram

Пара не сообщала пол и имя ребенка, но фанаты уверены, что у Кайли и Трэвиса родился сын.

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Напомним, информация о беременности Дженнер появилась в августе, осенью она подтвердила слухи, опубликовав трогательное видео.

Ранее Кайли Дженнер признавалась, что мечтает быть многодетной мамой.

В 2018 году Кайли родила первенца – дочь Сторми. Через год они с Трэвисом Скоттом расстались, но вскоре снова возобновили отношения.

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Кайли Дженнер и Трэвис Скотт с дочерью Сторми / Фото: instagram.com/kyliejenner

Ходили слухи, что Скотт изменил Дженнер, но та простила его ради их дочери. До Кайли рэпер встречался с моделью Шантель Джеффрис, а в 2015-м в соцсетях все говорили о его романе с Рианной, но эта информация не получила подтверждения.

Ранее мы рассказывали, что Джейсон Стэйтем и Роузи Хантингтон-Уайтли стали родителями во второй раз.