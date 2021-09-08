Кайли Дженнер станет мамой во второй раз (видео)

Слухи о беременности сестры Ким Кардашьян ходили не первый день. Только сейчас Кайли подтвердила слова инсайдеров и опубликовала трогательное видео

Кайли Дженнер подтвердила слухи о своей беременности / Фото: Getty Images

Звезда семейства Кардашьян-Дженнер ждет ребенка от Трэвиса Скотта. У пары уже есть 3-летняя дочь Сторми. 24-летняя Кайли поделилась в Instagram коротким роликом, в котором показала положительный тест на беременность. Также на видео она сняла поход на УЗИ и реакцию родных на свою беременность.

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Ранее Кайли Дженнер признавалась, что мечтает быть многодетной мамой.

В 2018 году Кайли Дженнер родила первенца. Через год они с Трэвисом Скоттом расстались, но вскоре снова возобновили отношения. Ходили слухи, что Скотт изменил Дженнер, но та простила его ради их дочери.

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До Кайли рэпер встречался с моделью Шантель Джеффрис, а в 2015-м в соцсетях все говорили о его романе с Рианной, но эта информация не получила подтверждение.

Как Кайли Дженнер заработала свое состояние – смотрите в сюжете:

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