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Неуверенность в себе и сильная депрессия: Белла Хадид на своем примере показала изнанку жизни супермодели

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
10 ноября, 19:00
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Одна из самых известных звезд фэшн-индустрии страдает от депрессии, приступов тревожности и выгорания. Знаменитость призналась, что такие симптомы у нее уже два года
Белла Хадид призналась о проблемах с ментальным здоровьем.
Белла Хадид призналась о проблемах с ментальным здоровьем. / Фото: instagram.com/bellahadid

Действительно, привлекательная картинка в соцсетях и реальная жизнь сильно отличаются и Белла Хадид, которой в этом году исполнилось 25 лет, четко продемонстрировала, что "за кулисами" жизнь совсем не замечательная.

Топ-модель впервые откровенно рассказала своим поклонникам в Instagram, что имеет психологические проблемы – она каждый день плачет, чувствует тревогу и постоянную неуверенность. Также она поделилась серией снимков, на которых плачет.

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Топ-модель впервые рассказала, что имеет психологические проблемы.
Топ-модель впервые рассказала, что имеет психологические проблемы. / Фото: instagram.com/bellahadid

Американская звезда сейчас находится в плохом психологическом состоянии.
Американская звезда сейчас находится в плохом психологическом состоянии. / Фото: instagram.com/bellahadid

Белла Хадид постоянно испытывает тревогу.
Белла Хадид постоянно испытывает тревогу. / Фото: instagram.com/bellahadid

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На такие откровения девушку вдохновила американская певица, дочь Уилла Смита – Уиллоу, которая в одном интервью говорила о ментальном здоровье. Кстати, сам Смит скоро должен выпустить автобиографию, в которой рассказал об отношениях с женой и секрете крепкого брака.

Белла Хадид отметила, что это естественно, когда люди чувствуют себя недостаточно хорошими или уверенными в своем деле. По ее словам, многие испытывают тревогу, но пытаются это скрыть.

Мы живем с нашими недостатками, с чувством неуверенности, чувствуем радость и счастье и принимаем все это как нечто прекрасное и природное. Вот уже несколько лет я чувствую это ежедневно и каждую ночь, – объяснила звезда.

Белла Хадид в слезах.
Белла Хадид в слезах. / Фото: instagram.com/bellahadid

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Модель заявила, что соцсети – иллюзия.
Модель заявила, что соцсети – иллюзия. / Фото: instagram.com/bellahadid

Более того, Белла заявила, что соцсети не нужно воспринимать как реальность, по ее словам, это только иллюзия. Она попросила людей, испытывающих тревогу, помнить о том, что они не одиноки и обязательно обращаться за помощью.

Это похоже на американские горки с препятствиями, где существуют взлеты и падения. Но я хочу, чтобы вы знали, что в конце тоннеля всегда есть свет, и американские горки всегда в какой-то момент полностью останавливаются, – обратилась модель к фолловерам.

Хадид добавила, что ей понадобилось много времени, чтобы осознать свои проблемы. По ее словам, она достаточно пережила срывов и выгорания, чтобы понимать, о чем сейчас она говорит.

Если вы достаточно усердно работаете над собой, проводя время в одиночестве, чтобы понять, что вас травмирует, раздражает или радует, вы всегда сможете понять или узнать больше о своей собственной боли и о том, как с ней справиться, – добавила звезда.

Белла Хадид поделилась своей проблемой в Сети.
Белла Хадид поделилась своей проблемой в Сети. / Фото: instagram.com/bellahadid

Белла призналась, что ей было трудно поделиться своей правдой в Сети, однако она поблагодарила поклонников и всех читателей, что выслушали и поняли ее.

Звезда призналась, что у нее было достаточно срывов и выгорания.
Звезда призналась, что у нее было достаточно срывов и выгорания. / Фото: instagram.com/bellahadid

У Беллы Хадид проблемы с ментальным здоровьем.
У Беллы Хадид проблемы с ментальным здоровьем. / Фото: instagram.com/bellahadid

Поклонники и звездные друзья Беллы поблагодарили ее за честность и выразили поддержку:

  • Твоя честность и нежность многих лечит.
  • Белая я тебя очень люблю. Спасибо, что поделились своей правдой.
  • Любим тебя.
  • Ваша честность и открытость вдохновляют нас всех делиться больше правдой здесь.
Фото: Скриншот instagram/bellahadid

Что известно о топ-модели?

Американская звезда есть постоянным лицом модных брендов Dior и Bulgari. В 2014 году Белла подписала контракт с IMG Models.

Также она участвовала в показах CHANEL, стала лицом Calvin Klein, Moschino, DKNY, Nike. Стала победительницей номинации "Модель года" на премии First Annual Fashoin Los Angeles Awards.

Модель была в отношениях с певцом Эйбелом Тесфайе (The Weeknd). Пара разошлась и потом снова сошлась. Впрочем, им все равно не удалось сохранить свои чувства друг к другу.

Белла Хадид и The Weeknd
Белла Хадид и The Weeknd / Фото: Getty Images

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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