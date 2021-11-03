Кендалл Дженнер – 26: почему она не такая, как другие сестры семейства Кардашьян

Сегодня модель отмечает 26-летие. Если ее сестры покоряют мир бизнеса и соцсетей, то Кендалл – фэшн-индустрию. Вспоминаем, как изменилась девушка и каков был ее путь к всемирной славе

3 ноября Кендалл Дженнер отмечает 26-й день рождения. / Фото: instagram.com/kendalljenner

В детстве Кендалл Дженнер, которая ошеломила прозрачным платьем на Met Gala 2021 , ничем не отличалась от других американских девочек. У нее были брекеты, непослушные волосы и пухленькие щечки.

Кендалл Дженнер в подростковом возрасте / Фото: Getty Images

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Но уже в подростковом возрасте Кендалл пришлось позаботиться о внешнем виде, ведь с 13 лет она начала строить карьеру модели, что ей и удалось.

Сейчас звезда выглядит привлекательной и сексуальной, в Сети она имеет миллионы подписчиков и ее знают практически все, даже те, кто не интересуется фэшн-индустрией.

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Прибегала ли звезда к хирургическим вмешательствам, что известно о романах и чем она отличается от своих сестер – об этом и прочем читайте в нашем материале.

Что Кендалл сделала со своей фигурой?

Модель никак не комментирует хирургические вмешательства, а вот четкие линии лица, скул и носа, которые со временем стали заметны, можно легко объяснить периодом зрелости, который длится с 12 до 16 лет.

На фотографиях видно, что с возрастом у девушки тоже изменилась форма губ. Но о пластических операциях опять-таки не слышно.

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3 ноября одной из главных моделей современности исполняется 26 лет. / Фото: Getty Images, instagram.com/kendalljenner

В отличие от своей сестры Кайли, модель не решается экспериментировать с цветом волос, и верна каштановому оттенку.

Между тем у высокой и стройной Дженнер были комплексы, на удивление, из-за фигуры. В подростковом возрасте модели казались бессмысленными ее хрупкие формы, о чем мечтают миллионы девушек.

Однако тогда Кендалл не знала, что длинные худые ноги станут ее визитной карточкой в мире моды и красоты и покорят мир.

Ходили сплетни о том, что Дженнер предлагали увеличить грудь, чтобы стать ангелом Victoria's Secret, однако звезда всячески отрицает это.

Девушка убеждает, что ее стройная фигура со стальным прессом – результат длинных тренировок и специальной диеты.

Но даже если звезда подиумов и прибегала к инъекциям красоты, то это выглядит довольно натурально и естественно.

К слову, лица семейства Кардашьян меняются с каждым годом – и это работа топовых косметологов, хирургов и ретушеров.

А еще известно, что сестры Кенделл даже увеличивали ягодицы, однако модель не поддалась искушению и решила отказаться от подобных операций.

Табу на бойфрендах с раннего возраста

Знаете ли вы что-нибудь о бойфрендах Дженнер? Наверное, не много, и это нормально. Ведь звезда скрывала свою личную жизнь до поры до времени. Чего не скажешь о ее сестрах Ким и Кайли, которые любят внимание публики.

Но все же в 2021 году Кендалл решилась рассказать о романе. В июне американская модель впервые публично объявила об отношениях с баскетболистом Дэвином Букером. Хотя о паре в американских СМИ писали еще в 2020 году.

Кендалл Дженнер с Девином Букером. / Фото: Getty Images

Сестра Кардашьян также объяснила, почему не делала этого раньше. По словам модели, она не выставляла на показ отношения, так как это было ее "личным преимуществом с раннего возраста".

Я думаю, что это делает мою жизнь гораздо проще и наши отношения гораздо лучше. Я просто чувствую, что это личное дело, и никто другой не может осуждать, – говорила Кендалл.

Добавим, что Дженнер раньше не раз видели с Гарри Стайлсом, Беном Симмонсом и Блейком Гриффином. Однако отношения с этими звездами девушка не комментировала.

Дженнер обвинили в присвоении культурных ценностей

Кендалл можно считать самой неконфликтной из всего семейства Кардашьян. Но в последнее время модель стала попадать под огонь критики.

Недавно Дженнер поделилась идеей запуска собственного бренда текилы . Девушка призналась, что потратила четыре года в попытке создать "самую вкусную текилу", но ее старания оценили далеко не все.

В Сети звезду обвинили в присвоении культурных ценностей и назвали "колонизатором, не знающим мексиканской культуры".

Более того, ее раскритиковали за то, что она не смогла описать вкус напитка и правильно написать название марки.

Почему трусики на высокой талии Дженнер полюбили во всем мире?

Девушка стала одной из тех, кто ввел моду "голые" платья наравне со своими сестрами Ким и Кайли. А еще благодаря Кендалл мы так полюбили трусики на высокой талии, которые значительно удлиняют ноги. Не исключено, что звезда снова введет еще какой-нибудь тренд.

Наверняка вы заметили, что Кендалл любит показывать себя во всей красе, и в этом ей помогают платья: прозрачные, облегающие, объемные, пышные, из перьев. Поэтому на любом светском событии девушка всегда в центре внимания.

Звезда смело носит ультракороткие мини, не стесняется оригинального кроя и показывает свои модельные формы.

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