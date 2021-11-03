Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Реал - Шахтер: онлайн Реал - Шахтер: онлайн 🎡 Обновление Кабмина 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Распад Artik & Asti

Стюарт женится

Look Миддлтон

Трек Оксимирона

Шоу "Маска". Сезон 2

О чем "Вечные"?
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Кендалл Дженнер – 26: почему она не такая, как другие сестры семейства Кардашьян

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
3 ноября, 15:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сегодня модель отмечает 26-летие. Если ее сестры покоряют мир бизнеса и соцсетей, то Кендалл – фэшн-индустрию. Вспоминаем, как изменилась девушка и каков был ее путь к всемирной славе
3 ноября Кендалл Дженнер отмечает 26-й день рождения.
3 ноября Кендалл Дженнер отмечает 26-й день рождения. / Фото: instagram.com/kendalljenner

В детстве Кендалл Дженнер, которая ошеломила прозрачным платьем на Met Gala 2021 , ничем не отличалась от других американских девочек. У нее были брекеты, непослушные волосы и пухленькие щечки.

Кендалл Дженнер в подростковом возрасте
Кендалл Дженнер в подростковом возрасте / Фото: Getty Images

Реклама

Но уже в подростковом возрасте Кендалл пришлось позаботиться о внешнем виде, ведь с 13 лет она начала строить карьеру модели, что ей и удалось.

Сейчас звезда выглядит привлекательной и сексуальной, в Сети она имеет миллионы подписчиков и ее знают практически все, даже те, кто не интересуется фэшн-индустрией.

Реклама

Прибегала ли звезда к хирургическим вмешательствам, что известно о романах и чем она отличается от своих сестер – об этом и прочем читайте в нашем материале.

Что Кендалл сделала со своей фигурой?

Модель никак не комментирует хирургические вмешательства, а вот четкие линии лица, скул и носа, которые со временем стали заметны, можно легко объяснить периодом зрелости, который длится с 12 до 16 лет.

На фотографиях видно, что с возрастом у девушки тоже изменилась форма губ. Но о пластических операциях опять-таки не слышно.

Реклама

3 ноября одной из главных моделей современности исполняется 26 лет.
3 ноября одной из главных моделей современности исполняется 26 лет. / Фото: Getty Images, instagram.com/kendalljenner

В отличие от своей сестры Кайли, модель не решается экспериментировать с цветом волос, и верна каштановому оттенку.

Между тем у высокой и стройной Дженнер были комплексы, на удивление, из-за фигуры. В подростковом возрасте модели казались бессмысленными ее хрупкие формы, о чем мечтают миллионы девушек.

Однако тогда Кендалл не знала, что длинные худые ноги станут ее визитной карточкой в мире моды и красоты и покорят мир.

Ходили сплетни о том, что Дженнер предлагали увеличить грудь, чтобы стать ангелом Victoria's Secret, однако звезда всячески отрицает это.

Девушка убеждает, что ее стройная фигура со стальным прессом – результат длинных тренировок и специальной диеты.

Но даже если звезда подиумов и прибегала к инъекциям красоты, то это выглядит довольно натурально и естественно.

К слову, лица семейства Кардашьян меняются с каждым годом – и это работа топовых косметологов, хирургов и ретушеров.

А еще известно, что сестры Кенделл даже увеличивали ягодицы, однако модель не поддалась искушению и решила отказаться от подобных операций.

Табу на бойфрендах с раннего возраста

Знаете ли вы что-нибудь о бойфрендах Дженнер? Наверное, не много, и это нормально. Ведь звезда скрывала свою личную жизнь до поры до времени. Чего не скажешь о ее сестрах Ким и Кайли, которые любят внимание публики.

Но все же в 2021 году Кендалл решилась рассказать о романе. В июне американская модель впервые публично объявила об отношениях с баскетболистом Дэвином Букером. Хотя о паре в американских СМИ писали еще в 2020 году.

Кендалл Дженнер с Девином Букером.
Кендалл Дженнер с Девином Букером. / Фото: Getty Images

Сестра Кардашьян также объяснила, почему не делала этого раньше. По словам модели, она не выставляла на показ отношения, так как это было ее "личным преимуществом с раннего возраста".

Я думаю, что это делает мою жизнь гораздо проще и наши отношения гораздо лучше. Я просто чувствую, что это личное дело, и никто другой не может осуждать, – говорила Кендалл.

Добавим, что Дженнер раньше не раз видели с Гарри Стайлсом, Беном Симмонсом и Блейком Гриффином. Однако отношения с этими звездами девушка не комментировала.

Дженнер обвинили в присвоении культурных ценностей

Кендалл можно считать самой неконфликтной из всего семейства Кардашьян. Но в последнее время модель стала попадать под огонь критики.

Недавно Дженнер поделилась идеей запуска собственного бренда текилы . Девушка призналась, что потратила четыре года в попытке создать "самую вкусную текилу", но ее старания оценили далеко не все.

В Сети звезду обвинили в присвоении культурных ценностей и назвали "колонизатором, не знающим мексиканской культуры".

Более того, ее раскритиковали за то, что она не смогла описать вкус напитка и правильно написать название марки.

Почему трусики на высокой талии Дженнер полюбили во всем мире?

Девушка стала одной из тех, кто ввел моду "голые" платья наравне со своими сестрами Ким и Кайли. А еще благодаря Кендалл мы так полюбили трусики на высокой талии, которые значительно удлиняют ноги. Не исключено, что звезда снова введет еще какой-нибудь тренд.

Наверняка вы заметили, что Кендалл любит показывать себя во всей красе, и в этом ей помогают платья: прозрачные, облегающие, объемные, пышные, из перьев. Поэтому на любом светском событии девушка всегда в центре внимания.

Звезда смело носит ультракороткие мини, не стесняется оригинального кроя и показывает свои модельные формы.

Еще новости о Дженнер:

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Битва образов
Как выглядели звездные детективы шоу "Маска" во втором эфире
Выбираем лучшую
Цитата дня

Честность сейчас не в моде. Хочешь всем нравиться – молчи и улыбайся.

Илона Гвоздева известная украинская танцовщица и хореограф
Откровенные признания звезды
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Как вам новая "Мисс Украина-2021"?
Узнать больше об Александре
Все обсуждают
Сериал "Игра в кальмара"
Вот, что думаем мы
Мнение редакции
Опрос
Опрос
Сама себе модель
Rihanna в рекламе своего бренда нижнего белья
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять