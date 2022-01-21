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Кендалл Дженнер в бикини показала лохматые ноги: повторила образ Ким Кардашьян

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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21 января, 16:21
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Американская топ-модель показала как развлекается во время зимних каникул. Кендалл решила повторить смелый образ старшей сестры для фото
Кендалл Дженнер снялась в бикини на снегу
Кендалл Дженнер снялась в бикини на снегу / Фото: instagram.com/kendalljenner

Одна из сестер Кардашьян Кендалл Дженнер, которая в ноябре отпраздновала свой 26 день рождения, показала поклонникам, как отдыхает во время зимних каникул.

Дженнер прошлась по снежным сугробам в черном мини-бикини и лохматых унтах на ногах. Новую серию снимков модель опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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Фото – instagram.com/kendalljenner/

Топ-модель не побоялась раздеться и залезть в снег ради эффектных фотографий.

Фото – instagram.com/kendalljenner/

Но, как говорится, все новое – хорошо забытое старое. Поклонники семейства Кардашьян не могли не заметить удивительное сходство образа Кендалл с Ким Кардашьян, которая несколько лет назад тоже позировала в таком же наряде на фоне снежных пейзажей.

Фото – instagram.com/kimkardashian/

Похоже, что Кендалл специально решила повторить культовое фото сестры во время своего отдыха на горно-лыжном курорте.

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И хотя наряды сестер очень похожи, образы получились разными. Все таки не стоит забывать о том, что фигура у Ким и Кендалл кардинально отличается.

Фото – Instagram

К слову, как мы уже писали ранее, Ким сейчас всецело погрузилась в работу и занята новыми проектами. Кардашьян выпустила свой аромат специально предстоящему празднику – Дню Святого Валентина.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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