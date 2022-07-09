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Кейт Миддлтон без мужа, но с Томом Крузом по-соседству. Где пересеклись знаменитости? (фото)

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9 июля, 19:53
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Голливудский киноактер и герцогиня Кембриджская не пропустили одно из самых популярных событий Великобритании. Эмоции и наряды звезд в материале
Кейт Миддлтон и Том Круз
Кейт Миддлтон и Том Круз / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока принц Гарри судится с британскими таблоидами, его старший брат с женой Кейт Миддлтон не пропускают теннисные матчи. Накануне, звездная парочка стала свидетелями выхода в финал сербской суперзвезды Новака Джоковича. А уже сегодня, 09 июля, герцогиня Кембриджская посетила женский финал престижного турнира.

Кейт Миддлтон на турнире. Фото: Reuters

Летнее желтое дизайнерское платье, идеальная укладка и фирменная улыбка – супруга наследника престола, принца Уильяма, произвела фурор на теннисном корте. Еще бы, с 2016 года Кейт Миддлтон является патроном Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Поэтому и не пропускает матчи престижного турнира.

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Кейт Миддлтон следит за ходом финального матча. Фото: Reuters

В нескольких рядах от невестки королевы Елизаветы Второй за игрой наблюдал голливудский актер Том Круз. 03 июля кинозвезда отпраздновал в Лондоне свое 60-летие, и до сих пор находится в столице Великобритании.

Том Круз стал гостем турнира. Фото: Reuters

Том Круз не отказывал себе в общении со зрителями. Но вот с Кейт Миддлтон папарацци кинозвезду не подловили.

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Том Круз недавно отпраздновал 60-летие. Фото: Reuters

Судя по фото, герцогиня Кембриджская вовсе не расстроилась, что ее супруг не явился на мероприятие. Кейт также успела вела светские беседы.

Кейт Миддлтон общается с гостями турнира. Фото: Reuters

Кульминацией стало награждение победительницы турнира, представительницы Казахстана, Елены Рыбакиной. С ней Том Круз общее фото не сделал.

Кейт Миддлтон награждает победительницу турнира. Фото: Reuters

Ранее мы рассказывали что ради жены принца Чарльза, Камиллы, сделала Кейт Миддлтон.

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Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

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