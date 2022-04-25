Кейт Миддлтон повторила свой образ почти 7-летней давности: герцогиня учит осознанному потреблению

Знаменитая пара приняла участие в памятной службе в Вестминстерском аббатстве в честь Дня Анзак. И теперь все только и обсуждают лук герцогини

Герцогиня поддерживает осознанное потребление / Фото: Getty Images

Ни для кого не секрет, что Кейт Миддлтон – поклонница осознанного потребления. Она по нескольку раз выбирает одни и те же образы, а иногда даже перешивает свои старые наряды или совершенствует одежду принцессы Дианы. И новый выход герцогини – доказательство, что на официальное мероприятие не грех появиться в одном и том же образе.

Сегодня герцоги Кембриджские посетили памятную службу в Вестминстерском аббатстве в честь Дня Анзак – национального дня памяти погибших во время военных действий в Австралии и Новой Зеландии. О мероприятии пара рассказывала на своей странице в Instagram.

Реклама

Для нового появления на публике Кейт Миддлтон выбрала белое платье-пальто от Alexander McQueen и широкий белый ободок Jane Taylor с черным бантом. Из украшений были серьги Collingwood, ранее принадлежавшие принцессе Диане.

Кейт Миддлтон и принц Уильям появились на публике / Фото: Getty Images

Реклама

Модные хроникеры и те, кто внимательно следит за деятельностью этой знаменитой пары, заметили, что этот наряд – один из любимых у Кейт Миддлтон. Уже несколько раз она в нем выходила в свет.

Кейт Миддлтон уже появлялась в этом образе / Фото: Getty Images

Одно из знаковых мероприятий - крестины ее дочери – принцессы Шарлотты - в 2015 году. На фото ниже.

Реклама

Герцогиня на крестинах дочери в 2015 году / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон в очередной раз доказывает, что для человека со вкусом нет устаревших или неактуальных вещей, тем более, когда цивилизованный мир призывает делать ставку на осознанное потребление.

Герцогиня не стеснять повторять свои же луки / Фото: Getty Images

Также читайте об известных парах, которые недавно неожиданно расстались.