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Кейт Миддлтон повторила свой образ почти 7-летней давности: герцогиня учит осознанному потреблению

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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25 апреля, 21:31
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Знаменитая пара приняла участие в памятной службе в Вестминстерском аббатстве в честь Дня Анзак. И теперь все только и обсуждают лук герцогини
Герцогиня поддерживает осознанное потребление
Герцогиня поддерживает осознанное потребление / Фото: Getty Images

Ни для кого не секрет, что Кейт Миддлтон – поклонница осознанного потребления. Она по нескольку раз выбирает одни и те же образы, а иногда даже перешивает свои старые наряды или совершенствует одежду принцессы Дианы. И новый выход герцогини – доказательство, что на официальное мероприятие не грех появиться в одном и том же образе.

Сегодня герцоги Кембриджские посетили памятную службу в Вестминстерском аббатстве в честь Дня Анзак – национального дня памяти погибших во время военных действий в Австралии и Новой Зеландии. О мероприятии пара рассказывала на своей странице в Instagram.

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Для нового появления на публике Кейт Миддлтон выбрала белое платье-пальто от Alexander McQueen и широкий белый ободок Jane Taylor с черным бантом. Из украшений были серьги Collingwood, ранее принадлежавшие принцессе Диане.

Кейт Миддлтон и принц Уильям появились на публике
Кейт Миддлтон и принц Уильям появились на публике / Фото: Getty Images

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Модные хроникеры и те, кто внимательно следит за деятельностью этой знаменитой пары, заметили, что этот наряд – один из любимых у Кейт Миддлтон. Уже несколько раз она в нем выходила в свет.

Кейт Миддлтон уже появлялась в этом образе
Кейт Миддлтон уже появлялась в этом образе / Фото: Getty Images

Одно из знаковых мероприятий - крестины ее дочери – принцессы Шарлотты - в 2015 году. На фото ниже.

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Герцогиня на крестинах дочери в 2015 году
Герцогиня на крестинах дочери в 2015 году / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон в очередной раз доказывает, что для человека со вкусом нет устаревших или неактуальных вещей, тем более, когда цивилизованный мир призывает делать ставку на осознанное потребление.

Герцогиня не стеснять повторять свои же луки
Герцогиня не стеснять повторять свои же луки / Фото: Getty Images

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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