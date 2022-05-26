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Кейт Мосс призналась, толкал ли Джонни Депп ее с лестницы, как утверждает Эмбер Херд

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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26 мая, 13:22
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Супермодель Кейт Мосс наконец-то дала показания в суде между Джонни Деппом и Эмбер Херд и рассказала подробности бурного романа с актером
Кейт Мосс дала показания в суде между Джонни Деппом и Эмбер Херд
Кейт Мосс дала показания в суде между Джонни Деппом и Эмбер Херд / Фото: Getty Images

Похоже, что совсем скоро Эмбер Херд придется признать свое поражение и принести публичные извинения Джони Деппу. Все потому что все больше коллег-женщин становятся на сторон актера. В пользу Деппа уже выступила Ева Грин и певица Кортни Лав.

А на последнем заседании суда свои показания дала супермодель Кейт Мосс, с которой у звезды "Пиратов Карибского моря" был роман.

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В своих обвинениях Херд заявляла, что впервые ударила мужа после того, как он пытался столкнуть с лестницы ее сестру. По словам актрисы, Депп мог это сделать, ведь однажды также спустил вниз по ступенькам Мосс.

После таких громких обвинения 48-летняя супермодель все же решилась раскрыть правду и присоединилась к суду по видеосвязи, чтобы дать показания. И, как оказалось, Депп никогда не поднимал руку на бывшую возлюбленную, а падение с лестницы было случайностью!

Мы куда-то выходили. Джонни вышел из номера первым. Шел ливень. Проходя следом за ним по коридору, я поскользнулась на лестнице и повредила спину. Я кричала, потому что была шокирована случившимся, и мне было больно. Он подбежал, помог мне, отнес меня обратно и оказал первую помощь. Джонни никогда не толкал, не пинал и не сбрасывал меня с лестницы, – дала показания Мосс.

Напомним, что роман Кейт Мосс и Джонни Деппа длился четыре года. Как признавалась супермодель, их отношения были очень эмоциональными и страстными. После расставания в 1997 году в одном из интервью Мосс признавалась, что всегда чувствовала поддержку экс-бойфренда и скучает по нему.

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Кейт Мосс и Джонни Депп
Кейт Мосс и Джонни Депп

У Деппа есть надежная поддержка в лице его адвоката Камиллы Васкес – в западной прессе сообщают, что парочка закрутила роман.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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