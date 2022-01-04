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Киану Ривз отдал свой гонорар за Матрицу ради тяжело больной сестры

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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4 января, 10:32
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Голливудский актер пожертвовал на благотворительность 70% гонорара за съемки в первой части франшизы
Киану Ривз пожертвовал гонорар за "Матрица" на благотворительность
Киану Ривз пожертвовал гонорар за "Матрица" на благотворительность / Фото: YouTube

Младшая сестра Киану Ривза боролась с лейкемией много лет. На момент съемок актера в первой части "Матрицы" на его плечи легла забота о Ким. На некоторое время Киану даже бросил работу в кино, чтобы больше времени уделять сестре.

Она всегда заботилась обо мне. Я всегда буду заботиться о ней, – рассказывал Ривз о сестре в одном из интервью.

Оказывается, что большую часть заработка за первую часть научно-фантастической саги Киану пожертвовал на программы исследования лейкемии. К концу 1990-х заболевание Ким Ривз вошло в ремиссию, а на ее реабилитацию брат потратил 5 миллионов долларов.

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Позже он также основал фонд борьбы с раком, пишет Daily Mail, но скромность Ривза не позволила ему распространяться об этом и уж тем более, называть организацию своим именем.

Сейчас Ким Ривз 55 лет. Она редко появляется на публике, чаще – в сопровождении звездного брата.

В июне 2020 года Киану, который практически всегда жертвует большую часть своего дохода на благотворительность, продал с аукциона 15 минут в Zoom с собой, чтобы собрать деньги для благотворительной организации по борьбе с раком детей Camp Rainbow Gold.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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