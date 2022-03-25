Ким Бейсингер поблагодарила храбрых волонтеров, которые спасают животных в Украине

Голливудская актриса активно поддерживает украинцев, которым пришлось покинуть страну из-за российской агрессии

Ким Бейсингер поддерживает Украину во время войны / Фото: PETA, instagram.com/kim.basinger

Американская актриса Ким Бейсингер является активной защитницей животных. Звезда фильмов "Девять с половиной недель" и "Бэтмен" в своих соцсетях часто пишет о спасении питомцев и агитирует не покупать собак и котов, а опекать бездомных.

С момента вторжения российских оккупантов на территорию Украины появилось еще большее количество брошенных животных – их оставили те, кто вынужден бежать из страны.

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В Instagram-профиле Бейсингер написала текст благодарности организациям, которые спасают питомцев в горячих точках. Она отметила и украинских волонтеров UAnimals.

Всем группам и организациям по всему миру… Тем, кто неустанно работал, собирая как можно больше собак, кошек и других животных из зон боевых действий, безопасно перевозя их через границы, предоставляя ветеринарную помощь, кров и пищу, помогая избавиться от стресса и эмоционального беспокойства, с которыми сталкиваются эти люди, разлученные со своими животными, и с такой яростной решимостью борются день и ночь, чтобы воссоединить этих потерянных питомцев с их семьями. Ваша храбрость и самоотверженность в этой ужасной ситуации превзошли любые ожидания таких чудес. И всем странам, открывшим свои границы для беженцев и их домашних животных, спасибо, – написала актриса.

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Ранее в соцсети Кейт писала о войне в Украине, она назвала это "войной против человечества".

Наши украинские братья и сестры, их отцы, их матери, их дети, их друзья, их домашние животные… Все страдают от невообразимых последствий: потери жизни, безопасности..., – написала Бейсингер.

Ранее на демонстрацию против кровопролития в Украине под посольство России в Лондоне пришла популярная британская актриса Розамунд Пайк ("Исчезнувшая"). Мы также писали, что звезда "Викингов" Кэтрин Винник создала фонд, чтобы помогать украинцам.

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