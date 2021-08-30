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Ким Кардашьян и Канье Уэст хотят возобновить отношения – СМИ

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
30 августа, 09:37
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Только в начале года все обсуждали развод пары, а теперь появились слухи о воссоединении Ким и Канье
Ким Кардашьян и Канье Уэст могут снова сойтись
Ким Кардашьян и Канье Уэст могут снова сойтись / Фото: Getty Images, instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян может отозвать прошение о разводе. По информации инсайдеров, пара готова забыть старые обиды и дать своим отношениям еще один шанс.

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Как пишет TMZ, Ким и Канье готовы попробовать сохранить свою семью ради своих детей. Сейчас основное внимание пара уделяют воспитанию детей.

Канье Уэст и Ким Кардашьян. Фото: REUTERS/Allison Joyce
Канье Уэст и Ким Кардашьян. Фото: REUTERS/Allison Joyce

Еще одним поводом для слухов о воссоединении пары стало появление Ким в свадебном платье на презентации нового альбома Канье. Хоть тогда источники опровергли информацию о том, что экс-супруги снова вместе.

К слову, друзьям Канье уже рассказал друзьям о воссоединении с Ким, но ему не верят.

Канье рассказал своим друзьям-музыкантам, что они с Ким снова вместе, но ему никто не верит. Все знают, что Канье просто хочет привлечь к запуску своего альбома как можно больше внимания, чтобы обойти Дрейка, который тоже выпускает новый альбом, – сказала инсайдер Page Six.

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Напомним, Ким Кардашьян и Канье Уэст заключили брак в 2014 году. До этого они встречались два года. У Ким и Канье четверо детей: дочери Норт и Чикаго и сыновья Сэйнт и Псалм.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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