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Киркоров на пафосном празднике дочери устроил аукцион, чтобы помочь тяжелобольным детям

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
6 декабря, 09:06
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Филипп Киркоров любит устраивать громкие вечеринки. Не удивительно, что в честь дня рождения дочери певец собрал много звезд российского шоу-бизнеса в одном из ресторанов
Филипп Киркоров собрал три миллиона рублей на вечеринке в честь дня рождения дочери
Филипп Киркоров собрал три миллиона рублей на вечеринке в честь дня рождения дочери / Фото: instagram.com/fkirkorov

День рождения Аллы-Виктории организовывало новое ивент-агентство Филиппа Киркорова. Певец устроил праздник для дочери в стиле диснеевского фильма "Круэлла".

10-летней дочери Киркорова подарили множество дорогих украшений, наряды, собаку и деньги. Кроме этого, Филипп решил воспользоваться случаем и организовал на вечеринке в честь дня рождения дочери благотворительный аукцион, чтобы помочь онкобольным детям. Об этом пишет kp.ru.

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Я знаю, что вы бережливо относитесь к деньгам. Но я знаю, что вы так же бережны к детским жизням. Давайте сегодня вместе поможем детишкам, соберём деньги на их спасение, – обратился певец к гостям.

В качестве лотов Киркоров выставил личные вещи и дизайнерские наряды. Артисту удалось собрать три миллиона рублей ( полтора миллиона гривен). Деньги будут перечислены в благотворительный фонд Константина Хабенского.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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