Киркоров на украинском поздравил Полякову с днем рождения: Горжусь нашей дружбой

Филипп Киркоров решила поздравить Олю Полякову, опубликовав в Instagram видео. Певец показал несколько кадров с совместного выступления в Дубае, и пародию Поляковой на Киркорова в одном из шоу. Пожелания певице Филипп написал на украинском языке.
Моя Королева ночи! Прекрасная Ольга! Роскошная Ольга! Невероятная Ольга!Номер 1! Будущая королева "Евровидения"! Поздравляю тебя с днем рождения. Ты самая лучшая! Горжусь нашей дружбой, бесконечно тебя люблю! Желаю тебе только одного, здоровья тебе, твоей семье, твоим прекрасным красавицам девочкам. Твой друг Король Солнца, Филипп.
Отметим, Оля Полякова и Филипп Киркоров дружат уже много лет. В прошлом году артисты даже вместе выступили на фестивале в Дубае из-за чего разгорелся скандал. Оля Полякова не стала молчать и резко ответила на критику своей дружбы с певцом.
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Напомним, после многочисленных высказываний о том, "чей Крым", а также его незаконного посещения Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину.