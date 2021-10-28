Киркоров нанял своим детям охрану по совету Пугачевой

Алла Пугачева и Филипп Киркоров, по слухам, уже несколько лет не общаются. Некоторые советы бывшей супруги певец помнит до сих пор

Филипп Киркоров рассказал об охраннике дочери / Фото: instagram.com/fkirkorov, instagram.com/alla_borisovna_fan15

Филипп Киркоров часто делится фото своих детей – Аллы-Виктории и Мартина. Звездные наследники регулярно появляются с отцом на светских мероприятиях и уже знают, что такое внимание прессы. Но о безопасности детей певец не беспокоится. Недавно Филипп Киркоров рассказал оо охраннике 10-летней дочери.

Она никогда не бывает одна, ее сопровождают бойцы невидимого фронта, получающие за работу серьезные деньги. Это школа Аллы Борисовны. Я наблюдал за тем, как она занималась воспитанием Кристины, – рассказал Киркоров в программе "Ты не поверишь".

Филипп Киркоров с детьми / Фото: instagram.com/fkirkorov

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Напомним, ранее стало известно, что Филипп Киркоров купил для детей квартиру за 13,5 млн долларов по соседству с Пугачевой.

Отношения Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова

Алла Пугачева и Филипп Киркоров прожили в браке 11 лет, но потом в жизни певицы появился Максим Галкин. Бывшая домработница пары рассказала об этом любовном треугольнике. Она призналась, что Киркоров пытался спасти брак.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров / Фото: Instagram

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Алла Борисовна никак не комментирует отношения с Киркоровым, а наслаждается семейной жизнью с Максимом Галкиным.

Киркоров второй раз так и не женился. Причина, почему не удалось наладить личную жизнь после развода, проста – ему сложно решиться на новые отношения после полученного опыта.

Не женился, потому что слишком велика планка. В моей жизни был лозунг: "Полюбить – так королеву, проиграть – так миллион". И королеву я любил, и миллионы проигрывал, – откровенно рассказала певец в одном из своих интервью.

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