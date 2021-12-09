Киркоров объяснил, почему брак с Пугачевой считает ошибкой

Алла Пугачева и Филипп Киркоров прожили в браке 11 лет, но потом в жизни певицы появился Максим Галкин

Филипп Киркоров сделал новое признание о браке с Аллой Пугачевой / Фото: instagram.com/fkirkorov

Долгое время экс-супругам удавалось сохранять хорошие отношения после развода. Филипп Киркоров не прекращал признаваться в любви Алле Пугачевой, а в СМИ продолжала появляться новая информация о браке артистов. Раньше певец почти не делился подробностями отношений с Примадонной, но в последнее время Киркоров удивляет признаниями о бывшей жене.

Недавно в одном из интервью певец заявил, что не любит вспоминать брак с Пугачевой. А теперь и вовсе навала его ошибкой.

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Начиналось все как мой каприз. Хочу жену Аллу Пугачеву! Но Алла Пугачева — великая женщина, а не статуэтка в череде наград. И наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка, – сказал Киркоров в интервью изданию "7Дней".

Алла Пугачева и Филипп Киркоров / Фото: Instagram

На этом признания от Филиппа Киркорова не закончились.

Я в любовь не верю. Ее нет. А потом, без любви гораздо проще. Мне эмоций на сцене хватает.

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