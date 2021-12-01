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Киркоров показал подарок для дочери на 10-летие (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
1 декабря, 09:55
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26 ноября дочь Филиппа Киркорова Алла Виктория отмечала день рождения. Ей исполнилось 10 лет. Певец только сейчас опубликовал у себя в Instagram видео с праздника
Филипп Киркоров подарил дочери на день рождения наряд от Валентина Юдашкина
Филипп Киркоров подарил дочери на день рождения наряд от Валентина Юдашкина / Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров любит устраивать сюрпризы своим детям – Алле Виктории и Мартине. Он регулярно балует звездных наследников дорогими подарками и часто выходит с ними в свет. У себя в Instagram певец показал, как поздравлял дочь с юбилеем.

Филипп отметил, что из-за командировки не смог лично вручить подарок дочери на день рождения, но его помог сын.

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На опубликованном видео Мартин завязал сестре глаза и помог спуститься со второго этажа в холл, где стояла коробка, украшенная воздушными шарами. Алла-Виктория открыла подарок, в котором находился новый наряд от Валентина Юдашкина.

Девочка моя любимая, с юбилеем тебя! Вот уже 10 лет! Ты такая искренняя, честная, справедливая и целеустремленная! Настоящая! Ты моя TrueALLA! С днём рождения, Алла-Виктория! Люблю тебя! Сюрпризы начинаются… Спасибо Мартину, что выручает меня и вручил мой первый подарок! – написал певец.

Напомним, ранее Филипп Киркоров поделился, что основал новое международное event-агенство. Первым мероприятием станет день рождения дочери певца. Артист пообещал устроить королевский праздник.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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