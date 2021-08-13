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Киркоров показал своих подросших детей Аллу и Мартина (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
13 августа, 08:40
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Король поп-музыки воспитывает дочку Аллу-Викторию и сына Мартина. Оба ребенка рождены от суррогатной матери
Филипп Киркоров показал своих подросших детей
Филипп Киркоров показал своих подросших детей / Фото: instagram.com/fkirkorov

Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину на три года. Артист пока не отреагировал на решение СБУ, отдыхая тем временем с семьей.

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В Instagram певец опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе со своими детьми – 10-летней Аллой-Викторией и 9-летним Мартином. Вместе с ними в Греции отдыхали российский рэпер Джиган, его супруга Оксана Самойлова и их дети.

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Филипп Киркоров очень гордится своими детьми и недавно он показывал, как его сын Мартин катается по воде. Видео он также разместил в соцсети.

Дочь Бедросовича родилась в 2011 году. Ее назвали в честь Аллы Пугачевой и матери Филиппа Киркорова. Напомним, что Пугачева и Киркоров были женаты в период 1994-2005 годов. Они также обвенчались в Иерусалиме.

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Сейчас звезды не общаются, а в Сети долгое время обсуждали ссору экс-супругов.

Алла Пугачева уже много лет в браке с Максимом Галкиным. Не так давно бывшая домработница Аллы Борисовны рассказала о любовном треугольнике звезд – она призналась, что Киркоров пытался спасти брак.

Почему Киркорова не пускают в Украину

23 июня российский певец Филипп Киркоров попал в "бан" СБУ и теперь ему запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма и признания его российским. Артиста это возмутило.

Филипп Киркоров ранее высказывался о внесении его в "черный список"
Филипп Киркоров ранее высказывался о внесении его в "черный список" / Фото: instagram.com/fkirkorov

Однако запрет продлился всего три дня – вскоре Минкульт убрал Киркорова из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

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Поскольку в "черном списке" на сайте Минкульта имени Филиппа Киркорова нет, то в Украине разрешено транслировать его песни, концерты и фильмы с его участием.

Тем не менее приехать в Украину до 2024 года Киркоров не сможет. Подробнее смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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