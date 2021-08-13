Киркоров показал своих подросших детей Аллу и Мартина (фото)

Король поп-музыки воспитывает дочку Аллу-Викторию и сына Мартина. Оба ребенка рождены от суррогатной матери

Филипп Киркоров показал своих подросших детей / Фото: instagram.com/fkirkorov

Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину на три года. Артист пока не отреагировал на решение СБУ, отдыхая тем временем с семьей.

Реклама

В Instagram певец опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе со своими детьми – 10-летней Аллой-Викторией и 9-летним Мартином. Вместе с ними в Греции отдыхали российский рэпер Джиган, его супруга Оксана Самойлова и их дети.

Реклама

Филипп Киркоров очень гордится своими детьми и недавно он показывал, как его сын Мартин катается по воде. Видео он также разместил в соцсети.

Дочь Бедросовича родилась в 2011 году. Ее назвали в честь Аллы Пугачевой и матери Филиппа Киркорова. Напомним, что Пугачева и Киркоров были женаты в период 1994-2005 годов. Они также обвенчались в Иерусалиме.

Реклама

Сейчас звезды не общаются, а в Сети долгое время обсуждали ссору экс-супругов.

Алла Пугачева уже много лет в браке с Максимом Галкиным. Не так давно бывшая домработница Аллы Борисовны рассказала о любовном треугольнике звезд – она призналась, что Киркоров пытался спасти брак.

Почему Киркорова не пускают в Украину

23 июня российский певец Филипп Киркоров попал в "бан" СБУ и теперь ему запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма и признания его российским. Артиста это возмутило.

Филипп Киркоров ранее высказывался о внесении его в "черный список" / Фото: instagram.com/fkirkorov

Однако запрет продлился всего три дня – вскоре Минкульт убрал Киркорова из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Реклама

Поскольку в "черном списке" на сайте Минкульта имени Филиппа Киркорова нет, то в Украине разрешено транслировать его песни, концерты и фильмы с его участием.

Тем не менее приехать в Украину до 2024 года Киркоров не сможет. Подробнее смотрите в сюжете:

Еще новости по теме: