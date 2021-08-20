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Киркоров пришел на Новую волну с очень дорогой сумкой Louis Vuitton (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
20 августа, 12:06
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Певец назвал аксессуар, из мужской коллекции осень-зима 2021, стоимостью 39 тысяч долларов, "символом объединения стран и народов"
Киркоров пришел на "Новую волну" с сумкой за 39 тыс долларов
Киркоров пришел на "Новую волну" с сумкой за 39 тыс долларов / Фото: instagram.com/fkirkorov

Эпатировать публику – любимое занятие российского певца. Филипп всегда надевает все самое яркое и "кричащее" на красные дорожки, концерты и телешоу.

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На "Новой волне" артист появился в рваных джинсах и изумрудной рубашке, дополнив свой аутфит той самой сумкой в форме самолета из мужской коллекции Louis Vuitton.

Мой самолет Louis Vuitton – символ объединения стран и народов на главном фестивале, – подписал Бедросович снимки, опубликованные в его Instagram-профиле.

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Эта сумка с фирменной фурнитурой и лого Louis Vuitton стоит 39 тысяч долларов, а это более миллиона гривен.

Сумка-самолет Louis Vuitton / Фото: LOUIS VUITTON

Не самая практичная, эта сумка, представленная в начале этого года, стала мемом в Сети. Пользователи обсуждали, что она стоит как настоящий самолет и вообще выглядит достаточно странно.

Ну, зато Филипп Киркоров оценил)

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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