Киркоров сфотографировался со всеми звездами на показе Dolce & Gabbana в Италии (фото)

Десять фото, которые доказывают, что Филипп Киркоров так же фанатеет от западных селебритис, как и мы с вами

Филипп Киркоров с Моникой Беллуччи и Джей Ло на показе Dolce & Gabbana в Италии / Фото: instagram.com/fkirkorov

Доменико Дольче и Стефано Габбана собрали множество знаменитостей в Венеции на презентации новой коллекции Alta Moda. Мы уже писали, что Филипп Киркоров, который тоже побывал на ивенте, сфотографировался с Дженнифер Лопес.

Реклама

Так вот у себя в Instagram певец опубликовал снимки со всеми селебритис, которых ему удалось поймать. Бедросович встретил даже племянницу принцессы Дианы – Китти Спенсер.

Киркоров может похвастаться фото с Моникой Беллуччи, первой моделью дома D&G Марпессой Хеннинк, актрисой Хелен Миррен, исполнительницей Биби Рекса, актрисой и певицей Дженнифер Хадсон, а также маэстро Доменико Дольче и Стефано Габбана.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

Реклама

Отметим, что Филипп Киркоров давний поклонник бренда Dolce & Gabbana. Артист сотрудничает с модным итальянским домом и дружит с дизайнерами Доменико Дольче и Стефано Габбана.

Ранее певец также публиковал серию кадров с первого дня пребывания в Венеции:

Реклама

На показе Alta Moda, кроме профессиональных моделей и муз бренда, по подиуму прошлись дети знаменитостей – Дева Кассель, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, три дочери Пи Дидди, дочь Хайди Клум – Лени.

Где и когда звезды встречали своих кумиров – смотрите в сюжете:

Реклама

Еще новости по теме: