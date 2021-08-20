MARUV, Лорак, Лобода и Ротару на не смогли пропустить российскую Новую волну: все об открытии феста

После двухлетнего перерыва в Сочи состоялось открытие музыкального фестиваля "Новая волна", куда приехали не только звезды российского шоу-бизнеса, но и украинские знаменитости

В Сочи прошло открытие "Новой волны-2021" / Фото: instagram.com/newwave_official

Открытие прошло вчера вечером, 19 августа. Главными звездами вечера стали Филипп Киркоров и эпатажная украинская исполнительница MARUV, которые совсем недавно выпустили совместный трек KOMILFO. Его они и исполнили на сцене "Новой волны".

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Куда же без яркого и блестящего костюма Киркорова, от которого слепли все зрители не только в зале, но и перед телевизором? Филипп Бедросович во время выступления с MARUV облачился в золотистую тунику и венок. А если верить изданию "СтарХит", поп-король российской сцены привез в Сочи 15 чемоданов с нарядами. Тут даже Пэрис Хилтон со своими десятью платьями для свадьбы нервно курит в сторонке.

С MARUV все понятно – чулки, корсеты, каблуки всегда были неотъемлемыми атрибутами ее образа.

Скриншот: Instagram

Кстати, на красной дорожке Киркоров тоже не отстал от моды, нарядившись в вещи от именитых брендов. Рваные белые джинсы артист дополнил зеленой рубашкой с фирменным принтом Louis Vuitton.

Филипп Киркоров на "Новой волне-2021" / Фото: instagram.com/newwave_official

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Еще один любитель пиджаков со стразами, певец Николай Басков, тоже не пропустил мероприятие.

Кажется, эти двое будут вести "Новую волну" и еще 50 концертов в России даже будучи на пенсии. Традиции "Новая волна" не нарушает, поэтому и в этом году фестиваль проведут Лера Кудрявцева и Андрей Малахов.

Лера Кудрявцева и Андрей Малахов / Фото: instagram.com/newwave_official

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Украинская исполнительница Светлана Лобода на частном самолете уже прибыла в Сочи, она стала одной из членов жюри фестиваля. На красной дорожке ее пока не видели.

А вот и председатель жюри фестиваля, композитор и продюсер Игорь Крутой с супругой Ольгой.

Игорь Крутой с супругой Ольгой / Фото: instagram.com/newwave_official

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На манеже – все те же: Валерий Леонтьев, Сергей Лазарев, Александр Ревва, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков, Дима Билан.

Валерий Леонтьев, Сергей Лазарев, Александр Ревва, София Ротару и Дима Билан на "Новой волне-2021" / Фото: instagram.com/newwave_official

Легендарная украинская исполнительница София Ротару тоже не смогла пропустить это мероприятие в России.

Это далеко не все звезды, который выступят в рамках фестиваля. К слову, еще одна украинская знаменитость, Ани Лорак, тоже выступит на сцене "Новой волны".

Закрытие фестиваля состоится 25 августа.

Скриншот: Instagram

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