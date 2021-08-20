Звезды
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇦 День независимости Украины - 2021 ⚡ Отставка Виталия Кличко 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 Куда пойти на День Независимости - АФИША по городам

Осадчая родила

Первое селфи Макsим

Награда Go_A

Мэттью Перри - 52

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

MARUV, Лорак, Лобода и Ротару на не смогли пропустить российскую Новую волну: все об открытии феста

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
20 августа, 09:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
После двухлетнего перерыва в Сочи состоялось открытие музыкального фестиваля "Новая волна", куда приехали не только звезды российского шоу-бизнеса, но и украинские знаменитости
В Сочи прошло открытие "Новой волны-2021"
В Сочи прошло открытие "Новой волны-2021" / Фото: instagram.com/newwave_official

Открытие прошло вчера вечером, 19 августа. Главными звездами вечера стали Филипп Киркоров и эпатажная украинская исполнительница MARUV, которые совсем недавно выпустили совместный трек KOMILFO. Его они и исполнили на сцене "Новой волны".

Реклама

Куда же без яркого и блестящего костюма Киркорова, от которого слепли все зрители не только в зале, но и перед телевизором? Филипп Бедросович во время выступления с MARUV облачился в золотистую тунику и венок. А если верить изданию "СтарХит", поп-король российской сцены привез в Сочи 15 чемоданов с нарядами. Тут даже Пэрис Хилтон со своими десятью платьями для свадьбы нервно курит в сторонке.

С MARUV все понятно – чулки, корсеты, каблуки всегда были неотъемлемыми атрибутами ее образа.

Скриншот: Instagram

Кстати, на красной дорожке Киркоров тоже не отстал от моды, нарядившись в вещи от именитых брендов. Рваные белые джинсы артист дополнил зеленой рубашкой с фирменным принтом Louis Vuitton.

Филипп Киркоров на "Новой волне-2021"
Филипп Киркоров на "Новой волне-2021" / Фото: instagram.com/newwave_official

Реклама

Еще один любитель пиджаков со стразами, певец Николай Басков, тоже не пропустил мероприятие.

Кажется, эти двое будут вести "Новую волну" и еще 50 концертов в России даже будучи на пенсии. Традиции "Новая волна" не нарушает, поэтому и в этом году фестиваль проведут Лера Кудрявцева и Андрей Малахов.

Лера Кудрявцева и Андрей Малахов
Лера Кудрявцева и Андрей Малахов / Фото: instagram.com/newwave_official

Реклама

Украинская исполнительница Светлана Лобода на частном самолете уже прибыла в Сочи, она стала одной из членов жюри фестиваля. На красной дорожке ее пока не видели.

А вот и председатель жюри фестиваля, композитор и продюсер Игорь Крутой с супругой Ольгой.

Игорь Крутой с супругой Ольгой
Игорь Крутой с супругой Ольгой / Фото: instagram.com/newwave_official

Реклама

На манеже – все те же: Валерий Леонтьев, Сергей Лазарев, Александр Ревва, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков, Дима Билан.

Валерий Леонтьев, Сергей Лазарев, Александр Ревва, София Ротару и Дима Билан на "Новой волне-2021"
Валерий Леонтьев, Сергей Лазарев, Александр Ревва, София Ротару и Дима Билан на "Новой волне-2021" / Фото: instagram.com/newwave_official

Легендарная украинская исполнительница София Ротару тоже не смогла пропустить это мероприятие в России.

Это далеко не все звезды, который выступят в рамках фестиваля. К слову, еще одна украинская знаменитость, Ани Лорак, тоже выступит на сцене "Новой волны".

Закрытие фестиваля состоится 25 августа.

Скриншот: Instagram

Еще несколько новостей об украинских звездах, гастролирующих по России:

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Одесский кинофестиваль-2021 стартовал
Рианна на шопинге в продуктовом магазине
Концерт ко Дню Независимости
Зиброва не пригласили из-за его характера
Ого!
Цитата дня

Не думаю, что для этой власти я что-то значу. Думаю, что они меня не знают даже. Поэтому у меня не было каких-то ожиданий по поводу этого концерта... У меня никогда не было такого, чтобы я нигде не выступала на День Независимости. Но в работе артиста всегда есть момент, когда ты должен собрать себя в кулак и идти дальше.

Мария Бурмака певица
Что еще сказала Мария
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Премьера уже в августе
5 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Jamala
28 августа/20:00
5 концертов августа
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять